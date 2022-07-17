https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/sklad-raket-harpoon-unichtozhen-rossiyskimi-voyskami-v-odesse-1040317882.html

Склад ракет "Harpoon" уничтожен российскими войсками в Одессе

Склад ракет "Harpoon" уничтожен российскими войсками в Одессе

Ракеты ранее были переданы украинскому режиму странами НАТО. 17.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-17T13:47+0300

2022-07-17T13:47+0300

2022-07-17T13:47+0300

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по складу хранения противокорабельных ракет "Harpoon", которые на Украину поставили страны Североатлантического альянса. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ведомство также сообщило, что ДНР высокоточным оружием наземного базирования были уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня "HIMARS", американского производства.Кроме того, в результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ было уничтожено до 65 националистов и свыше 10-ти единиц специальной автомобильной техники. А в результате ударов по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады было уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники.За сутки с 16 на 17 июля российским высокоточным оружием уничтожены четыре пункта управления, а также украинская военная техника и живая сила в 19-ти районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод РСЗО, девять артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30. а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107-ми районах. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 21 пункт управления, живую силу и военную технику в 189-ти районах. Помимо этого, российские истребители сбили в небе над ДНР украинский вертолет Ми-17. Российские средства ПВО уничтожили украинский самолет Су-25 один беспилотник, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и восемь снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "HIMARS".Кроме того, ведомство сообщает об участившихся случаях дезертирства в рядах ВСУ. Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/vysokotochnym-oruzhiem-rossii-unichtozheny-tsekha-po-proizvodstvu-raket-tochka-u-na-ukraine-1040300983.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/dlya-chego-ukraine-f-16-eskadrili-armageddona-1040292552.html

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