https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/aslan-bzhaniya-otsenil-znachenie-soglasheniya-o-peredache-rossii-gosdachi-v-pitsunde-1040393530.html

Аслан Бжания оценил значение соглашения о передаче России госдачи в Пицунде

Аслан Бжания оценил значение соглашения о передаче России госдачи в Пицунде

Объект был передан в безвозмездное пользование России в 1995 году. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T21:15+0300

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2022-07-20T21:15+0300

аслан бжания

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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания во время рабочей поездки в Ткуарчалский район прокомментировал вопрос о передаче имущественного комплекса госдачи в Пицунде, сообщает информационное агентство "Апсныпресс"."Можем ли мы обеспечить благополучие, мир и спокойствие без поддержки России? Какая у нас есть альтернатива? Есть ли у нас соседи, которые окажут нам такую же поддержку? Мы находимся с другим соседом в состоянии войны, как можно было это забыть? Некоторые общественные деятели или не понимают или делают вид, что не понимают, что Запад заинтересован в том, чтобы якобы нам помочь. Это неправда. Если бы кто-то хотел нам помочь, то мы были бы признанными. А произошло бы признание нашей страны, если бы великая Россия не сделала первый шаг? Россия проживет и без этой дачи тоже, а проживем ли мы без поддержки России, это большой вопрос", - пояснил глава государства.Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года. Документ появился в абхазском сегменте соцсетей и вызвал бурное обсуждение среди населения республики и представителей политических партий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/otnosheniya-s-gruziey-i-sotrudnichestvo-s-rossiey-obsudili-v-mid-abkhazii-1040388362.html

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аслан бжания