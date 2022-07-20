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Отношения с Грузией и сотрудничество с Россией обсудили в МИД Абхазии

Отношения с Грузией и сотрудничество с Россией обсудили в МИД Абхазии

Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Абхазии состоялось в медиацентре МИД 20 июля. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T17:49+0300

2022-07-20T17:49+0300

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На заседании были затронуты темы региональной безопасности, отношения с Грузией и аспекты абхазо-российских отношений.Асмат Цвижба, SputnikПереговоры с "вражеским государством"По мнению общественного и политического деятеля Темура Надарая, перспектива открытия второго фронта в Грузии остается актуальной. По его словам, в Грузии идет серьезная внутренняя борьба, и если бы у власти был Михаил Саакашвили, то Абхазия уже, вероятно, готовилась бы к войне. Однако, отметил Надарая, нынешняя власть "более хитрая, переживает за себя".Глава Госинформагентства "Апсныпресс" Манана Гургулия считает, что хоть Грузия и остается вражеским государством, необходимо налаживать контакты по вопросам, которые требуют решения.Гургулия добавила, что в Абхазии накопилось очень много вопросов, которые нуждаются в экспертной оценке, но их обсуждение и решение становится предметом политической борьбы различных классов.Политолог, общественный деятель Нателла Акаба отметила, что необходимо, чтобы квалифицированные эксперты вели диалоги с различными слоями общества в Грузии. По ее словам, немалая часть грузинской молодежи не знает о войне с Абхазией и интерпретирует события как конфликт Грузии с Россией.Председатель общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа" Тимур Гулия заявил, что говорить о переговорах с Грузией до подписания соглашения о неприменении силы не имеет смысла."Грузия еще не объявила войну, а мы уже готовы вести переговоры. Нужно готовиться к худшему, и наш самый мощный потенциал – патриотизм. Мы в любом случае будем защищать страну, но я не вижу никакой подготовки со стороны правительства. Мы должны воевать, за нас этого никто не будет делать", – сказал он и добавил, что о необходимости переговоров с Грузией нужно спрашивать у народа Абхазии.Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба также считает, что, говоря о переговорах с соседним государством, нужно помнить, что Грузия все еще не подписала соглашение о неприменении силы. Он подчеркнул, что переговоры с Грузией должны вести "компетентные органы власти", а не частные лица, что бывает часто."Я работал в Администрации президента России, и мне предлагали многие люди встретиться с кем-то, но я не считаю это правильным. Зачем мне встречаться с ними, что я с ними буду обсуждать, если они наши враги? Пускай компетентные люди отвечают за эти вещи. Мне кажется, это самое правильное", – сказал он.Ардзинба добавил, что 99% грузин, которые пытаются выйти на диалог с Абхазией – это провокаторы и люди, которые завербованы соответствующими спецслужбами, грузинскими или западными.Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Абхазии Сократ Джинджолия считает, что у Грузии нет намерений вести диалог с Абхазией, так как для нее это оккупированная страна.По его словам, главная задача Абхазии – стать независимым государством в экономическом плане и не рассчитывать на поддержку со стороны России."Наш бюджет разворовывается, мы сами себе враги. В обозримом будущем в России скажут "хватит", поэтому нам нужно жить по средствам и готовиться к худшему", – сказал он.Помощник президента по международным делам Максим Гвинджия отметил, что главная проблема Абхазии состоит в том, что у государства нет своего плана развития и оно живет, реагируя на сиюминутные вызовы и навязанные события. Он считает, что необходимо подготовить план на 50 лет.От возможной войны Абхазию спасут тесные инфраструктурные связи с республиками Северного Кавказа и экономические отношения с крупными государствами, считает Гвинджия."Война – неприемлемое обсуждение для нас, мы должны сделать все, чтобы ее избежать, никто нам не должен ее навязывать. Строить военные фортификации обязательно, но и экономические нужны", – добавил он.Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг считает, что Россия не может перманентно находиться в конфликте с другим государством, что обязывает МИД Абхазии быть информированным о долгосрочном видении политики на Кавказе со стороны России.По его мнению, Абхазия должна оперативно доносить свою точку зрения по ситуации в регионе, но для того чтобы смело представлять свою позицию, в обществе должны активно разрабатывать единую концепцию поведения."Если в Абхазии внутренние политические консультации будут в приоритете, все будет решаться c учетом национальных интересов", – добавил он.Двойное гражданствоГлава МИД Инал Ардзинба сообщил, что в ближайшее время ожидается распоряжение президента России о подписании соглашения об урегулировании вопроса двойного гражданства, после чего будет издан президентский указ, который определит параметры упрощенной процедуры, и подписано соглашение."Соглашение предполагает упрощенную процедуру получения российского гражданства для определенной категории граждан Абхазии, а именно для тех, кто на момент 26 августа 2008 года был дееспособен и имел гражданство Абхазии", – объяснил он.Помощник президента по международным делам Максим Гвинджия подчеркнул, что работа по разработке соглашения о двойном гражданстве велась прозрачно, была связь с обществом, политическими организациями, и это привело к тому, что документ в обществе "был воспринят правильно".Вопрос госдачиНа заседании Общественного совета при МИД Абхазии была затронута тема передачи России имущественного комплекса госдачи в Пицунде. Соглашение было подписано в январе 2022 года. Документ появился в абхазском сегменте соцсетей и вызвал бурное обсуждение среди населения республики и представителей политических партий.По мнению Темура Надарая, волнения в обществе на самом деле вызваны не антироссийскими настроениями и нежеланием передавать в собственность России госдачу в Пицунде, а тем, что важные вопросы власти не обсуждают с обществом.Надарая отметил, что из-за внутренних проблем Абхазия не должна портить отношения с Россией."Люди настроены против несправедливости внутри страны и из-за этого могут выглядеть как антироссийски настроенные", – сказал он.Руслан Хашиг подчеркнул, что в Абхазии никто не против передачи объекта, но есть запрос на юридическую экспертизу документа."Пусть все члены Совбеза страны, высшее руководство, политические руководители, пусть все запомнят, ни один гражданин Абхазии не против передачи, использования, эксплуатации данного объекта. Речь идет о юридической стороне документа", – сказал он.Общественный совет поддержал предложение главы МИД Инала Ардзинба пригласить посла России в Абхазии Михаила Шургалина для обсуждения этого вопроса и консультаций.

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