https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/lavrov-otsenil-neobkhodimost-vedeniya-peregovorov-s-ukrainoy-1040378887.html
Лавров оценил необходимость ведения переговоров с Украиной
Лавров оценил необходимость ведения переговоров с Украиной
Последний раунд переговоров России и Украины проходил 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T12:45+0300
2022-07-20T12:45+0300
2022-07-20T13:01+0300
сергей лавров
украина
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/12/1038180682_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d07b4bc0f7af35ba9f48e42e7a0026f3.jpg
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. В нынешней ситуации нет никакого смысла вести переговоры с Украиной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.В середине апреля российская сторона передала украинским переговорщикам проект договора, написанный с опорой на тезисы, выдвигавшиеся Киевом, но, добавил Лавров, с тех пор переговорный процесс приостановился. В то же время, заявил Лавров, до нас доносятся слова ведущих западных политиков вроде Олафа Шольца, Бориса Джонсона и Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина не может идти на переговоры из-за слабых позиций на фронте. По логике европейских партнеров, Украина сначала должна одержать победу на поле боя, а потом начать разговаривать, уже с позиции силы. Ранее глава российского МИД заявлял, что поведение украинских властей показывает их истинное отношение к переговорам и нежелание идти на компромиссы, подталкиваемое странами Запада. А письменные предложения Украины, которые она предоставила российской стороне на переговорах в Стамбуле, были не договором, а лишь наметками договора, которые Москва оформила в документ.Тем не менее после этого украинская сторона предоставила свои контридеи, радикальным образом отличавшиеся от того, что было обговорено в Турции. И причиной шага назад министр считает "подсказки" западных партнеров Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/lavrov-zayavil-chto-resheniya-po-ukraine-prinimayutsya-gosdepartamentom-ssha-1039870108.html
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/12/1038180682_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ca29a41787fe1af1bfbbd30328acb4f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, украина, новости, в мире
Лавров оценил необходимость ведения переговоров с Украиной
12:45 20.07.2022 (обновлено: 13:01 20.07.2022)
Последний раунд переговоров России и Украины проходил 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik.
В нынешней ситуации нет никакого смысла вести переговоры с Украиной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости
и RT.
Министр подчеркнул, что первые раунды переговоров, прошедшие в Белоруссии, "выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать".
В середине апреля российская сторона передала украинским переговорщикам проект договора, написанный с опорой на тезисы, выдвигавшиеся Киевом, но, добавил Лавров, с тех пор переговорный процесс приостановился.
В то же время, заявил Лавров, до нас доносятся слова ведущих западных политиков вроде Олафа Шольца, Бориса Джонсона и Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина не может идти на переговоры из-за слабых позиций на фронте. По логике европейских партнеров, Украина сначала должна одержать победу на поле боя, а потом начать разговаривать, уже с позиции силы.
Ранее глава российского МИД заявлял, что поведение украинских властей показывает их истинное отношение к переговорам и нежелание идти на компромиссы, подталкиваемое странами Запада. А письменные предложения Украины, которые она предоставила российской стороне на переговорах в Стамбуле
, были не договором, а лишь наметками договора, которые Москва оформила в документ.
Тем не менее после этого украинская сторона предоставила свои контридеи, радикальным образом отличавшиеся от того, что было обговорено в Турции. И причиной шага назад министр считает "подсказки" западных партнеров Украины.