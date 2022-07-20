https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/lavrov-otsenil-neobkhodimost-vedeniya-peregovorov-s-ukrainoy-1040378887.html

Лавров оценил необходимость ведения переговоров с Украиной

Лавров оценил необходимость ведения переговоров с Украиной

Последний раунд переговоров России и Украины проходил 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T12:45+0300

2022-07-20T12:45+0300

2022-07-20T13:01+0300

сергей лавров

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. В нынешней ситуации нет никакого смысла вести переговоры с Украиной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.В середине апреля российская сторона передала украинским переговорщикам проект договора, написанный с опорой на тезисы, выдвигавшиеся Киевом, но, добавил Лавров, с тех пор переговорный процесс приостановился. В то же время, заявил Лавров, до нас доносятся слова ведущих западных политиков вроде Олафа Шольца, Бориса Джонсона и Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина не может идти на переговоры из-за слабых позиций на фронте. По логике европейских партнеров, Украина сначала должна одержать победу на поле боя, а потом начать разговаривать, уже с позиции силы. Ранее глава российского МИД заявлял, что поведение украинских властей показывает их истинное отношение к переговорам и нежелание идти на компромиссы, подталкиваемое странами Запада. А письменные предложения Украины, которые она предоставила российской стороне на переговорах в Стамбуле, были не договором, а лишь наметками договора, которые Москва оформила в документ.Тем не менее после этого украинская сторона предоставила свои контридеи, радикальным образом отличавшиеся от того, что было обговорено в Турции. И причиной шага назад министр считает "подсказки" западных партнеров Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/lavrov-zayavil-chto-resheniya-po-ukraine-prinimayutsya-gosdepartamentom-ssha-1039870108.html

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сергей лавров, украина, новости, в мире