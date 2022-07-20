https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/lavrov-spetsoperatsiya-byla-neizbezhnoy-1040381928.html

Лавров: спецоперация была неизбежной

Лавров: спецоперация была неизбежной

Кроме того, с момента начала спецоперации, и даже с момента последнего раунда очных переговоров в Турции, географические задачи России изменились. 20.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-20T15:57+0300

2022-07-20T15:57+0300

2022-07-20T16:48+0300

сергей лавров

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что спецоперация на Украине была неизбежной, и он даже "испытал облегчение", когда она началась.Также Лавров добавил, что географические рамки и задачи спецоперации изменились, и теперь речь будет идти не только о территориальных границах Донецкой и Луганской Народных Республик, но и о Херсонской и Запорожской областях, а также о ряде других территорий."Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали – денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается... Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года", - добавил Лавров.Одной из причин изменения задач министр назвал поставки Киеву РСЗО HIMARS и подчеркнул, что по мере того как западные страны будут накачивать Украину оружием, география спецоперации будет расширяться. "Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", – заключил он.Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию страны, защиту жителей Донбасса, восемь лет подвергающихся опасности со стороны киевского режима.В рамках спецоперации российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ДНР и ЛНР наносят удары по военным объектам, инфраструктуре и украинским войскам, не затрагивая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/lavrov-otsenil-neobkhodimost-vedeniya-peregovorov-s-ukrainoy-1040378887.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/bolshaya-rekognostsirovka-shoygu-opredelyaet-napravlenie-glavnogo-udara-1040368300.html

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сергей лавров, новости, россия, украина