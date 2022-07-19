https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/bolshaya-rekognostsirovka-shoygu-opredelyaet-napravlenie-glavnogo-udara-1040368300.html

Большая рекогносцировка: Шойгу определяет направление главного удара

Большая рекогносцировка: Шойгу определяет направление главного удара

Армия России совместно с подразделениями народной милиции Донецкой и Луганской республик ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. За это время... 19.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-19T21:00+0300

2022-07-19T21:00+0300

2022-07-19T21:00+0300

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В зоне проведения специальной военной операции министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал действующие группировки войск и сил, оценил оперативную обстановку, определил стратегические приоритеты на среднесрочную перспективу, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Подробностей большой рекогносцировки (изучения ТВД на местности) военное ведомство не раскрыло, однако на передовую министр просто так не приезжает. А успех любой военной операции на 90 процентов зависит от системы планирования, обеспечения, логистики. Командировка Шойгу предвещает значимые события. И вряд ли это лишь развитие российского наступления в Донбассе с целью окружения группировки ВСУ в Славянске и Краматорске. Полагаю, в Минобороны РФ определились с направлением главного удара за пределами Донецкой и Луганской областей.Американский Институт изучения войны считает главной целью Харьков. В той же степени вероятно освобождение Николаева и Одессы. Самый смелый прогноз – одновременное наступление российских войск на тысячекилометровой дуге: на юге (Николаев – Одесса), в центре (Славянск – Днепропетровск) и на севере (Харьков – Сумы – Чернигов). Заметим, российские войска уже приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Курской и Сумской областей.Одновременно с донбасской рекогносцировкой министра обороны Кремль (в лице помощника президента России Юрия Ушакова) предупредил Украину о значительном изменении условий возможных переговоров – в соответствии с новой реальностью. Киевский режим еще пытается террористическими методами остановить добровольное возвращение в Россию освобожденных от нацизма Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Замглавы Минобороны Украины Виктор Гаврилов обещает в Лондоне уничтожить Черноморский флот РФ "гарпунами" (ПКР Harpoon), отвоевать Крым и разрушить Россию. Клиническая картина украинского кризиса подтверждает необходимость и безальтернативность российской специальной военной операции.Рамштайн-иллюзииДаже после нескольких "котлов" в Донбассе, украинские военачальники надеются на западные поставки тяжелых вооружений, которые позволят чудесным образом победить Россию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов возлагает большие надежды на новую партию дальнобойных боеприпасов РСЗО HIMARS. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба также рассчитывает улучшить переговорные позиции Киева после поражения России на поле битвы.Очередное заседание министров обороны стран-спонсоров военных преступлений киевского режима состоится 20 июля – "Рамштайн-4" определит приоритеты и объемы новых поставок оружия для ВСУ.Оптимизм команды Зеленского подпитывают несколько сенаторов США, которые требуют передать Украине современные американские системы ПВО, авиацию, тяжелую бронетехнику и новые партии РСЗО HIMARS. Однако арсеналы стран НАТО стремительно пустеют – к большой войне они не готовы.Глава корпорации Northrop Grumman Кейти Уорден и другие американские производители оружия требуют от правительства уточнить план поставок оружия на Украину, то есть гарантий. Антироссийские санкции вернулись бумерангом, и европейцам не хватает средств на энергоносители.Общая усталость Запада от украинского конфликта не обещает Киеву ничего хорошего. В Германии депутаты Бундестага призвали к миру с Россией и роспуску НАТО. Попытки через американский ленд-лиз (или европейский Рамштайн) продлить агонию "украинского проекта" заведомо деструктивны, и опасны для Европы и Северной Америки.Возвращение в реальность – процесс болезненный. За пять месяцев спецоперации российские войска уничтожили более 4100 танков и бронемашин, 3160 артиллерийских орудий, 759 установок РСЗО, 356 зенитных ракетных комплексов, 400 самолетов и вертолетов, 1568 беспилотников ВСУ.Цифры просто убийственные для США и НАТО, ведь в этой горе утилизированного оружия находятся и многомиллиардные западные поставки. Неслучайно Вашингтон и Лондон предъявили украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум: не сдавать город Славянск, иначе будет прекращено военное финансирование.ВСУ несут значительные потери в живой силе и боевой технике – на передовой и в глубоком оперативном тылу. Полностью уничтожена Северская группировка ВСУ. Арсеналы и позиции ВСУ 24 часа в сутки перемалываются ракетными, воздушными и артиллерийскими ударами российских войск. Сегодня демилитаризованы несколько важных целей в Одесской, Киевской, Черниговской, Житомирской областях.Ударом высокоточных ракет уничтожено до 200 боевиков "Правого сектора" в Запорожской области.Между тем, вопреки санкциям в России растет добыча нефти, принимаются на вооружение новейшие, могущественные вооружения. Экономическая устойчивость (самодостаточность), военно-технологическое и военно-политическое превосходство России в Европе и мире не позволяют Западу реализовать агрессивные планы посредством марионеточных антироссийских режимов на постсоветском пространстве.После достижения целей российской спецоперации на Украине американцам и их союзникам придется дорого заплатить за безрассудные угрозы и иллюзии исключительности. Собственно, они уже начали расплачиваться.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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