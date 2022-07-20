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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/vks-rossii-nanesli-udar-raketnomu-komplesu-garpun-na-ukraine-1040379223.html
ВКС России нанесли удар ракетному комплесу "Гарпун" на Украине
ВКС России нанесли удар ракетному комплесу "Гарпун" на Украине
Военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. 20.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-20T13:15+0300
2022-07-20T14:04+0300
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по пусковой установке ракетного комплекса "Гарпун" в Одесской области, сообщает Министерство обороны России. За сутки с 19 на 20 июля в рамках контрбатарейной борьбы поражены пять взводов реактивных систем залпового огня "Град" 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены семь пунктов управления, в том числе подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной бригад, 128-й горно-штурмовой бригады и 92-й механизированной бригады. Помимо этого, было уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами и два склада горючего.Российские истребители уничтожили в воздухе два самолета ВСУ – МиГ-29 и Су-25. А средства ПВО России за сутки сбили четыре украинских беспилотника и перехватили девять снарядов РСЗО "Ураган" в Харьковской и Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено более 400 самолетов и вертолетов, 1572 беспилотных летательных аппарата, 356 ЗРК, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 760 боевых машин РСЗО, 3166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4410 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/bolshaya-rekognostsirovka-shoygu-opredelyaet-napravlenie-glavnogo-udara-1040368300.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/vks-rossii-porazili-punkt-natsistskogo-formirovaniya-pravyy-sektor-1040354788.html
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ВКС России нанесли удар ракетному комплесу "Гарпун" на Украине

13:15 20.07.2022 (обновлено: 14:04 20.07.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - Sputnik Абхазия, 1920, 20.07.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по пусковой установке ракетного комплекса "Гарпун" в Одесской области, сообщает Министерство обороны России.

Также высокоточным оружием поражены: склад ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в ДНР и пункт временной дислокации 35-й бригады морской пехоты. Уничтожено более 240 человек и около 30 единиц военной и бронетанковой техники.

За сутки с 19 на 20 июля в рамках контрбатарейной борьбы поражены пять взводов реактивных систем залпового огня "Град" 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены семь пунктов управления, в том числе подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной бригад, 128-й горно-штурмовой бригады и 92-й механизированной бригады. Помимо этого, было уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами и два склада горючего.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено более 400 самолетов и вертолетов, 1572 беспилотных летательных аппарата, 356 ЗРК, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 760 боевых машин РСЗО, 3166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4410 единиц специальной военной автомобильной техники.
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