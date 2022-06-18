https://sputnik-abkhazia.ru/20220618/zapad-stoit-na-puti-kolesa-istorii-1039667736.html

Запад стоит на пути колеса истории

Запад стоит на пути колеса истории

17 июня президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании на площадке Петербургского международного информационного форума. 18.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-18T18:07+0300

2022-06-18T18:07+0300

2022-06-18T18:07+0300

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мнение

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владимир путин

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Вчерашняя речь Владимира Путина на ПМЭФ была посвящена не Украине — и не потому, что президент выступал на мероприятии, посвященном экономике, пишет Петр Акопов для РИА Новости.За последнее время, особенно после начала нашей специальной военной операции, на Западе стали очень часто напоминать другим о "правильной стороне истории". Как правило, подобные призывы адресованы тем, кому атлантисты предлагают определиться с отношением к России: Китаю, Индии, азиатским, африканским и латиноамериканским государствам. Мол, настоятельно вам рекомендуем хорошенько подумать о том, с кем вы, чтобы потом не пожалеть о том, что оказались на неправильной стороне истории. Путин не просто ответил на подобную демагогию — он поставил жесткий диагноз.Он напомнил, что еще полтора года назад, выступая в Давосе, говорил о том, что эпоха однополярного миропорядка завершилась — несмотря на все попытки ее законсервировать любыми средствами. А завершилась она потому, что был изъян в самой ее идее, потому что мир, основанный на ней, был по определению неустойчив: "Цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами, шаблоны здесь не работают, шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра".Путин назвал эти изменения естественным ходом истории — которые на Западе решили просто не замечать:"Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать".Путин говорит об этом не первый раз, но впервые в такой концентрированной, жесткой форме. "Повторю: эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет как прежде. Не будет".И тут важно даже не это предупреждение, а то в чем-то даже удивление (с нотками сожаления — если учитывать то, что потом Путин говорил о Европе, утратившей политический суверенитет), с которым президент оценил попытку Запада отрицать реальность и противодействовать ходу истории:"Похоже, что правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике — величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает.Причем наши коллеги не просто отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории. Мыслят категориями прошлого века. Находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого золотого миллиарда, считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные — второго сорта".Как раз из западного чувства исключительности Путин и вывел "неуемное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из общего ряда, не хочет слепо подчиняться", а "если же какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас говорят, "отменить" — объяснив этим природу и нынешнего приступа русофобии на Западе, и "безумных и бездумных" санкций против России.Диагноз Западу Путин продолжил ставить и в той части речи, где он говорил о причинах продолжающегося ухудшения ситуации в глобальной экономике, назвав его виновником не Россию (как пытаются представить дело на Западе), а сами страны "золотого миллиарда":"Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. <...> Резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактом задолго до событий текущего года. Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой "Большой семерки", включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов...Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно: в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран — вот куда они потекли, эти деньги напечатанные. Они буквально стали "пылесосить", выгребать глобальные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел".То есть что получается? Запад пытается противодействовать естественному ходу истории — то есть переходу к многополярному миру — одновременно и геополитически, и экономически. Геополитически — игнорируя интересы поднимающихся (или возвращающихся) центров силы, например России, и пытаясь задавить и сокрушить их. Экономически — проводя неоколониальную финансовую политику, бьющую по интересам незападного мира. Но на обоих этих фронтах Запад не сможет добиться успехов — более того, его попытка обмануть историю, остановить время, продлить эпоху собственного господства бьет по нему самому, в конечном итоге лишь ускоряя смену миропорядка и глобальных правил игры в экономике и политике:"В условиях инфляционной бури у многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе? По данным МВФ, сейчас в глобальных валютных резервах находится 7,1 триллиона долларов и 2,5 триллиона евро, и эти деньги обесцениваются темпом около восьми процентов в год. Но, кроме того, в любой момент они могут быть еще и конфискованы, украдены, если США что-то не понравится в политике тех или иных государств. Это, по-моему, стало абсолютно реальным для очень многих стран, которые хранят свои золотовалютные резервы в этих валютах.По оценке экспертов, уже в ближайшие годы, это объективный анализ, будет запущен процесс конвертации глобальных резервов — просто им деваться некуда при таких дефицитах — из теряющих свою стоимость валют в настоящие ресурсы (другие страны, конечно, будут это делать), такие как продовольствие, энергоносители, другое сырье. Очевидно, что этот процесс еще сильнее подстегнет глобальную долларовую инфляцию".Таким образом, Путин ставит западному господству в мировой экономике летальный диагноз:Эта глобальная трансформация — не заслуга России, хотя мы и делаем ставку на это, а результат краха всей выстроенной "хозяевами казино" системы. Не просто финансовой (имеющей все признаки "пирамиды"), но и торгово-экономической, и геополитической. Запад (точнее его англосаксонское ядро) сам доигрался, и теперь ему бесполезно и бессмысленно пенять на Россию, Китай или кого-либо еще. За все приходится платить — рано или поздно, но неизбежно, и государств, и наднациональных элит это тоже касается.А если говорить о санкционном ударе, то Россию Запад — в очередной раз — недооценил:"Сама конструкция западных санкций была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна, критически уязвима. Они настолько увлеклись распространением мифов об отсталости России, о слабости ее позиций в мировом хозяйстве и торговле, что сами, судя по всему, в это поверили".В этой ситуации Россия не просто выдержала первый удар — как сказал Путин, "расчет на экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех", и нам предстоит огромная работа по строительству реального и прочного национального суверенитета. Глава государства подчеркнул, что "суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным. Все его элементы одинаково важны, они усиливают, дополняют друг друга":"Поэтому нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны, ее финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость".Президент назвал пять ключевых принципов, на основе которых будет развиваться наша экономика и страна."Первый — это открытость. По-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнерство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие. И напротив, тот, кто слаб и зависим, как правило, занят поиском врагов, насаждением ксенофобии либо окончательно теряет свою самобытность, самостоятельность, слепо следуя за сюзереном.Россия — несмотря на то что наши западные, так скажем, друзья буквально мечтают об этом — никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии".Вторым принципом нашего долгосрочного развития Путин объявил опору на предпринимательские свободы:"Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации".И тут было важное обращение к бизнесу — не просто вкладывайте у себя дома, но и подумайте о том, что останется вашим детям, ведь часто доброе имя куда важнее капиталов.Третьим принципом Путин назвал ответственную и сбалансированную макроэкономическую политику:"Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы. Да, некоторые мировые резервные валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Конечно, "стерилизовать" нашу денежную массу с их помощью сегодня бессмысленно. Но главный принцип — тратить исходя из понимания того, сколько заработали, остается, и его никто не отменял".Четвертым принципом президент обозначил социальную справедливость — причем подчеркнув не ее политическое и моральное значение (хотя они огромны), а экономическое (так как речь шла все-таки о развитии экономики):"У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное воплощение. Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, как это происходит в некоторых других странах. Да и мы, честно сказать, тоже не являемся чемпионами по решению этих задач, у нас здесь много вопросов и проблем остается.Снижение бедности и неравенства — это спрос на отечественную продукцию, причем по всей территории страны, а значит, и сокращение разрыва в потенциале регионов, создание новых рабочих мест именно там, где они нужнее всего, в целом определяющее условие для дальнейшего экономического развития".А кроме того, благополучие людей, их достаток — это ведь и важнейший фактор демографического развития, напомнил Путин, а здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная.Пятым принципом президент назвал опережающее развитие инфраструктуры — это и дороги, и ЖКХ, и достойная жизнь на селе и в малых городах, и строительство туристических объектов.А достижение настоящего технологического суверенитета Путин назвал шестым, сквозным принципом развития:"Это создание целостной системы экономического развития, которая по критически важным составляющим не зависит от иностранных институтов. Нам нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне и при этом быть не просто пользователями чужих решений, а иметь технологические ключи к созданию товаров и услуг следующих поколений.Подчеркну, производить все и вся, конечно же, невозможно, да и не нужно. Однако нам необходимо обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции".Масштаб задач, конечно, огромен, но нельзя впадать ни в уныние, ни в бездумный оптимизм — и уж тем более недопустимо выжидать, надеясь на то, что "все как-нибудь само рассосется":"Мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах и, конечно, верить в свои силы — это очень важно. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны".При этом от нашей страны зависит и будущий миропорядок — и то, каким он будет, и то, какое место в нем мы займем:"Все более отчетливым становится отказ от глобализации в пользу многополярной модели роста. Безусловно, формирование, рождение нового миропорядка — это трудный процесс. Мы еще столкнемся со многими вызовами, и с рисками, и с факторами, которые сегодня даже трудно предсказать и предугадать.Но очевидно, что правила содержания нового миропорядка будут задавать именно сильные, суверенные государства — кто не двигается по уже намеченной кем-то траектории. Только сильные государства и суверенные могут сказать свое слово в этом миропорядке, нарождающемся вновь, или обречены на то, чтобы стать или остаться бесправной колонией.Необходимо стремиться идти вперед, меняться, чувствовать дыхание времени и проявлять для этого национальную волю и решимость. Россия входит в наступающую эпоху мощной суверенной страной. Мы обязательно используем новые колоссальные возможности, которые открывает перед нами время, и станем еще сильнее".Воля и решимость быть Россией.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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авторы, мнение, колумнисты, россия, владимир путин