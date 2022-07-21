https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/aslan-bzhaniya-o-zastroyke-parka-v-agudzere-idet-prokurorskaya-proverka-1040400815.html

Аслан Бжания о застройке парка в Агудзере: идет прокурорская проверка

Аслан Бжания о застройке парка в Агудзере: идет прокурорская проверка

В начале июня в социальных сетях появилось видео, на котором, по словам пользователей, видны последствия вырубки деревьев в парковой зоне поселка Агудзера. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T12:39+0300

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с жителями Гулрыпшского района рассказал, что вопросом законности застройки парка Смецкого в Агудзере занимаются компетентные органы.Глава государства добавил, что результаты проверки будут известны на следующей неделе.Ранее жители Агудзеры выступили против застройки части старейшего в республике парка, высаженного в 1904 году известным меценатом Николаем Смецким и отнесенного к памятникам культурного наследия. Еще со времен СССР парк относился к Сухумскому физико-техническому институту Академии наук Абхазии.Инициативная группа граждан обратилась к президенту, в Парламент и Генпрокуратуру с требованием остановить строительство и сохранить исторический парк.По заявлению главы Гулрыпшского района Аслана Барателия, участок не имеет отношения к парковой зоне, это довоенная собственность, которая долго переходила из рук в руки, и сейчас владелец приступил к его расчистке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220614/vyrubka-derevev-v-agudzere-nedovolstvo-zhiteley-i-pozitsiya-administratsii-1039595106.html

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