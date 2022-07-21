https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/eduard-butba-ocherednaya-vspyshka-kovida-ne-oboshla-abkhaziyu-1040422973.html

Эдуард Бутба: очередная вспышка ковида не обошла Абхазию

Эдуард Бутба: очередная вспышка ковида не обошла Абхазию

С 15 по 19 июля в республике выявлено 23 случая заражения коронавирусной инфекцией. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T21:26+0300

2022-07-21T21:26+0300

2022-07-21T21:32+0300

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Очередная вспышка коронавируса не обошла Абхазию стороной, заявил в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Эдуард Бутба.Бутба добавил, что сегодня в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 12 пациентов.10 из них в относительно удовлетворительном состоянии, состояние еще двоих, учитывая их соматическую патологию, оценивается как средней степени тяжести.Во всех районах республики при районных больницах работают пункты забора ПЦР-анализов, в Сухуме действуют два пункта - в инфекционной больнице и детской поликлинике.Сдать анализ на ковид можно по направлению врача. Забирают биоматериал и у людей с ярко выраженной симптоматикой. Кроме того, в республике работает единая горячая линия.В Минздраве республики корреспонденту Sputnik сообщили, что сегодня в наличии остается 1185 доз вакцины "Спутник Лайт".Главный терапевт страны Анжела Арчелия также рассказала, что сейчас ведомство заказало очередную партию вакцины.“У нас пока только "Спутник Лайт", мы заказали препарат. Нам пока доступны только "Спутник V" и "Спутник Лайт", которые мы и заказали. До тех пор, пока мы не насытимся необходимыми антителами, ревакцинацию мы будем делать раз в полгода, а потом будем переходить на ежегодную. Мы будем вакцинировать тех, кто хочет и тех, у кого нет противопоказаний”, - отметила она.По ее словам, сейчас обсуждается вопрос развертывания пунктов вакцинации в районах республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/novyy-podvid-omikrona-obnaruzhen-v-rossii-1040375193.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/bolee-20-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-s-15-iyulya-1040354327.html

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новости, вакцинация от covid-19 в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19