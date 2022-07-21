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Народное собрание обратится в Конституционный суд по вопросу передачи госдачи в Пицунде
Народное собрание обратится в Конституционный суд по вопросу передачи госдачи в Пицунде
В ходе рабочего собрания депутатов Парламента было принято решение о проведении внеочередного заседания парламентской сессии, на которой было принято... 21.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-21T18:16+0300
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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Народное собрание Абхазии приняло постановление об обращении в Конституционный суд республики с запросом о проверке соответствия соглашения о передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи "Пицунда". Об этом сообщает пресс-служба парламента.Постановление вступило в силу с момента его принятия.Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года. Документ появился в абхазском сегменте соцсетей и вызвал бурное обсуждение среди населения республики и представителей политических партий.По словам президента Абхазии, в документе речь идет о передаче имущественного комплекса, расположенного на территории государственной дачи, и при этом не говорится о передаче земли, так как в рамках закона запрещена продажа земли иностранным гражданам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/aslan-bzhaniya-otsenil-znachenie-soglasheniya-o-peredache-rossii-gosdachi-v-pitsunde-1040393530.html
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Народное собрание обратится в Конституционный суд по вопросу передачи госдачи в Пицунде
18:16 21.07.2022 (обновлено: 19:46 21.07.2022)
В ходе рабочего собрания депутатов Парламента было принято решение о проведении внеочередного заседания парламентской сессии, на которой было принято постановление.
СУХУМ, 21 июл - Sputnik.
Народное собрание Абхазии приняло постановление об обращении в Конституционный суд республики с запросом о проверке соответствия соглашения о передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи "Пицунда". Об этом сообщает
пресс-служба парламента.
"Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет: 1. Обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия с запросом о соответствии Конституции Республики Абхазия не вступившего в силу Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, заключенного 19 января 2022 г. в г. Москве", - говорится в сообщении.
Постановление вступило в силу с момента его принятия.
Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи
"Пицунда" было подписано в январе 2022 года. Документ появился в абхазском сегменте соцсетей и вызвал бурное обсуждение среди населения республики и представителей политических партий.
По словам президента Абхазии, в документе речь идет о передаче имущественного комплекса, расположенного на территории государственной дачи, и при этом не говорится о передаче земли, так как в рамках закона запрещена продажа земли иностранным гражданам.