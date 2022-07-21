https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/konstitutsionnyy-sud-abkhazii-proverit-na-sootvetstvie-zakonu-soglashenie-o-gosdache-v-pitsunde-1040417658.html

Народное собрание обратится в Конституционный суд по вопросу передачи госдачи в Пицунде

Народное собрание обратится в Конституционный суд по вопросу передачи госдачи в Пицунде

В ходе рабочего собрания депутатов Парламента было принято решение о проведении внеочередного заседания парламентской сессии, на которой было принято... 21.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-21T18:16+0300

2022-07-21T18:16+0300

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Народное собрание Абхазии приняло постановление об обращении в Конституционный суд республики с запросом о проверке соответствия соглашения о передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи "Пицунда". Об этом сообщает пресс-служба парламента.Постановление вступило в силу с момента его принятия.Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года. Документ появился в абхазском сегменте соцсетей и вызвал бурное обсуждение среди населения республики и представителей политических партий.По словам президента Абхазии, в документе речь идет о передаче имущественного комплекса, расположенного на территории государственной дачи, и при этом не говорится о передаче земли, так как в рамках закона запрещена продажа земли иностранным гражданам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/aslan-bzhaniya-otsenil-znachenie-soglasheniya-o-peredache-rossii-gosdachi-v-pitsunde-1040393530.html

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