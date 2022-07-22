https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/polety-lantseta-i-lastochki-uskoryayut-demilitarizatsiyu-ukrainy-1040444706.html

Полеты "Ланцета" и "Ласточки" ускоряют демилитаризацию Украины

Полеты "Ланцета" и "Ласточки" ускоряют демилитаризацию Украины

Военная спецоперация на Украине развивается успешно, в ходе боевых действий российские войска активно применяют новые тактические приемы и высокоточные... 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T21:12+0300

2022-07-22T21:12+0300

2022-07-22T21:12+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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В украинском небе появились стаи российских "Ласточек" и "Ланцетов", которые эффективно поражают живую силу и бронетехнику ВСУ в паузах между артиллерийскими, ракетными и воздушными ударами.Новейший легкий ударный беспилотник из состава комплекса "Ласточка" в спецоперации задействован впервые. Ранее "Ласточки" были замечены в составе единого разведывательно-огневого комплекса, в ходе основного эпизода стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021" на полигоне Мулино.Дрон несет адаптированные для ударов с воздуха 43-мм боеприпасы для гранатомета ГМ-94 массой по 280–350 граммов, в линейке – более полудюжины модификаций. Для поражения незащищенной живой силы используются осколочные и термобарические гранаты. Кумулятивная граната ВКО-25 способна пробивать 200-мм броню. Можно заметить, что "Ласточка" внешне похожа на израильского "Жаворонка" (Skylark), который весит около 7,5 кг, несет 1,2 кг полезной нагрузки, и способен находиться в воздухе 40 часов на удалении от оператора до 40 км.Для уничтожения украинской пехоты в окопах (домах) и бронетехники в лесопосадках используется модернизированный российский дрон-камикадзе "Ланцет" с боевой частью повышенного могущества (массой до 5 кг) и временем полета до 60 минут. Для ударов по броне применяются кумулятивные боеприпасы, по живой силе – осколочно-фугасные или термобарические. "Ланцет" имеет функцию предконтактного подрыва – осколочно-фугасный заряд срабатывает над целью, осколки и ударная волна "накрывают" значительную площадь. Модернизированный "Ланцет" имеет одно большое X-образное крыло, X-образное хвостовое оперение, и совершенную аэродинамику. В базовой версии "Ланцет-3" имеет взлетную массу 12 кг, несет полезную нагрузку 3 кг на скорости до 110 км/час.Российские войска применяют ударные беспилотники на Украине систематически и весьма успешно. Один из примеров – массированное поражение позиций противника в населенном пункте Доброе Николаевской области несколькими дронами-камикадзе Куб-БЛА, с видеорегистрацией результатов удара. И, возможно, склад натовских боеприпасов ВСУ в Николаеве вчера взлетел на воздух не без участия дронов-камикадзе.Залог победыЛегкие ударные дроны позволяют оптимизировать циклы боевого управления и поражения, оперативно реагировать на изменение ситуации – на передовой и в глубине обороны противника. Барражирующие боеприпасы – класс беспилотников, которые могут длительное время искать цели в заданном районе, а затем наносить удар в режиме ракеты "воздух – поверхность" по позициям артиллерии и ПВО, штабам, узлам связи, средствам технической разведки.Массовое производство и боевое применение дронов – залог победы в современных военных конфликтах высокой интенсивности. Наряду с управляемыми ракетами, дальнобойными артиллерийскими системами и РСЗО, разведывательно-ударные и барражирующие беспилотники становятся приоритетом российской программы вооружения. Украинское беспокойство о договоренностях Москвы и Тегерана по поставкам иранских беспилотников для Вооруженных сил РФ отражает деградацию и немощь украинского ВПК. Производство линейки БПЛА в России быстро растет, и в ближайшие годы тенденция сохранится.В ходе конференции Aspen Security Forum в американском штате Колорадо глава британской разведки MI-6 Ричард Мур вчера заявил: "У русских скоро кончатся силы". Якобы это позволит Киеву нанести "ответный удар" и напомнить Европе, что Украина "может выиграть войну". Здесь уместно вспомнить русскую пословицу: "Дурень думкой богатеет". На площадке AspenSecurityForum мировые лидеры ежегодно обсуждают ключевые вопросы национальной безопасности и внешней политики. "Поблема" сильной, независимой России занимает одно из центральных мест. И все же, за последние 300 лет на Западе много раз прогнозировали поражение России, а история доказывала обратное.Ранее Лондон объявил о трехнедельной подготовке на своей территории 10 тысяч украинских военнослужащих, очевидно, "смертников" для контрнаступления. Заметим, штабы ВСУ не имеют опыта организации наступательных операций в масштабе бригады, украинские войска за восемь лет преднамеренно "талибанизированы" американскими военными советниками, то есть ориентированы на оборону и скрытные, "партизанские" действия. Почти весь кадровый состав войсковых частей за пять месяцев спецоперации выбит. Остатки боевой авиации Украины не способны обеспечить наступающим войскам поддержку с воздуха. ВСУ не могут сосредоточить на своих складах необходимые для наступления запасы вооружения и боеприпасов, поскольку точки дислокации постоянно под ударами российского высокоточного оружия. Артиллерия, ракетные части, армейская авиация и ВКС России имеют абсолютное количественное и качественное превосходство. Генштаб ВСУ предупредил президента Владимира Зеленского, что авантюрное контрнаступление на Херсон может стоить жизни еще 20 тысячам украинских военнослужащих (около 50 тысяч будут ранены). Однако, киевский режим готов на все ради благосклонности Запада.Ударным "Ланцетам" и "Ласточкам" в ближайшие месяцы предстоит решить очень много боевых задач.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

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