https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/razgovor-po-dusham-vstrechi-rukovodstva-abkhazii-v-gudaute-i-gagre-1040445970.html

Разговор по душам: встречи руководства Абхазии в Гудауте и Гагре

Разговор по душам: встречи руководства Абхазии в Гудауте и Гагре

Руководство Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания встретилось с властями и жителями Гудаутского и Гагрского районов в пятницу 22 июля. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гагрский район

экономика

политика

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О том, какие вопросы больше всего волнуют жителей западных районов Абхазии, как они видят ситуацию на местах и чем недовольны, как парировал президент и почему премьер-министр Александр Анкваб выразил готовность "подарить" заправочные станции любому желающему, как некоторые видят решение вопроса с госдачей в Пицунде, читайте в материале Sputnik.Встреча в ГудаутеПрезидент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с руководством и жителями Гудаутского района в местном доме культуры. В рассчитанном на 400 посадочных мест здании свободных кресел практически не было. Первым слово взял замглавы администрации района Валерий Авидзба, который попросил присутствующих соблюдать этикет и абхазское гостеприимство во избежание неприятных инцидентов.После подробного отчета главы администрации Гудаутского района Баграта Боджгуа о проделанной работе за первое полугодие 2022 года, присутствующим в зале предоставили возможность задать волнующих их вопросы. Один из жителей города напомнил, что прошлым летом на Абхазию обрушилась стихия, что привело к затоплению частных домовладений. В связи с этим, его интересовало, как власти готовятся предотвратить такое бедствие.По словам Боджгуа, в этом году профильные органы очистили русло реки Адзлагарка, выход берегов которой привел к наводнению, и рассматривается возможность провести аналогичные работы на реке Гудоу. На это потребуется около 20 миллионов рублей.При этом глава района с сожалением отметил, что местные жители сами загрязняют эти и многие другие реки, бросая туда бытовой мусор.Крестьяне пожаловались на то, что многие не дождались своей очереди за техникой для вспашки земель. К дискуссии присоединился первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, который ответил, что количество имеющихся тракторов в пиковые периоды не хватает, для того чтобы охватить всех, и эту проблему предстоит решить.Исполняющий обязанности директора Гудаутского государственного музея имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба, обращаясь к главе района, подчеркнула, что на протяжении более 30 лет в ящиках хранятся 36 тысяч экспонатов, и нет возможности их отреставрировать и выставить напоказ. Помимо этого, музею не выделяется ГСМ, а расходы на проживание работающего бесплатно приглашенного из России реставратора сотрудникам учреждения приходится оплачивать из собственного кармана.Боджгуа сказал, что в курсе этих проблем и ему больно за то, что они все еще не решены. Глава района попросил подготовить смету необходимых работ в нескольких залах музея.Резко и категорично высказалась одна из жительниц Гудауты по поводу облика центральной части города и обвинила власти в бездействии, а также в нечистоплотности в плане расходования бюджетных средств. С такой позицией не согласился президент Абхазии Аслан Бжания. В качестве аргументов он перечислил некоторые выполненные работы за последние годы, в частности, по направлению ремонта дорог в селах и в черте города.Президент также сообщил, что в рамках Инвестпрограммы за 2023-2025 годы Гудауте выделят 1,1 миллиарда рублей из предусмотренных четырех миллиардов рублей.Встреча в ГагреВстреча с руководством и жителями Гагрского района также состоялась в местном доме культуры, который значительно уступает по размерам гудаутскому ДК, но и там свободных мест не было. Некоторые приехали послушать руководителей страны даже из столицы.Глава Гагрского района Юрий Хагуш, как и его гудаутский коллега, отчитался о работе за полгода. В частности, он уточнил, что по Инвестпрограмме за 2023-2025 годы предусмотрено финансирование проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на сумму 771 миллионов рублей. Бжания поспешил обрадовать присутствующих еще одной приятной новостью о том, что по той же Инвестпрограмме в Гагрском районе запланированы ремонтные работы и строительство дорог, в основном, республиканской трассе на сумму 800 миллионов рублей.Жительница микрорайона Кемпинг Щазина пожаловалась на плохое водоснабжение в городе и частые отключения электричества. Президент объяснил, что разом решить все проблемы у государства возможностей нет, и поэтому приходится выполнять эти задачи поэтапно.Житель одного из сел Гагрского района Махаз, расположенного вблизи границы с Россией, попросил главу государства помочь в решении проблемы частого разлива реки Псоу. Мужчина отметил, что от этого страдает четыре села, к тому же стихия разрушает дорогу к ним.Президент сказал, что река Псоу довольно своенравная и даже построенная там в 2017 году дамба не сумела выдержать ее натиск.Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Манана Акаба поинтересовалась у президента о том, в каком состоянии сейчас находятся Вооруженные силы республики и как Россия их поддерживает.Главнокомандующий подчеркнул, что любая агрессия со стороны противника будет пресечена абхазской армией. При этом Бжания не стал отрицать, что Грузия за последние годы нарастила свою военную мощь не только собственными силами, но также благодаря западным партнерам. Враждебно настроенная соседняя страна, считает он, ждет подходящего момента для агрессии, но такой возможности у нее не будет, так как безопасность Абхазии обеспечивается совместно с Россией.Госдача в ПицундеНе обошли стороной на встречах в Гудауте и Гагре вопрос о передаче в собственность объектов инфраструктуры, зданий и сооружений на территории госдачи в Пицунде федеральной охранной службе России. Здесь мнения разделились. Были те, кто выступил за такое решение, но были и те, кто против. Некоторые присутствующие призвали власти не спешить с решением и рассмотреть вопрос со всех сторон.Бжания в подробностях рассказал о предыстории этой темы, какие документы сопутствовали соглашению и за чьими подписями. Он также напомнил, что этот вопрос обсуждался на протяжении 12 лет и не был решен.Бжания сообщил, что в ноябре 2020 года у него состоялась встреча с президентом России Владимиром Путином, который попросил абхазского коллегу поставить точку в этом деле. Бжания пообещал, что займется этим вопросом и что "абхазская сторона предпримет все необходимые усилия для принятия взаимоприемлемого решения".Он уверен в том, что такая необходимость возникла у российской стороны в связи с обветшанием объектов на территории госдачи, которые были построены около 60 лет назад. В этом Бжания убедился лично, когда провел 12 дней на госдаче перед встречей с Путиным два года назад."Горячий" вопросПенсионер Арзаабей Григолия обратился к премьер-министру Абхазии Александру Анквабу с вопросом о том, почему в республике настолько подорожало топливо и связал этот факт с появлением в стране новых АЗС.Он также добавил, что абхазское руководство, в частности, Минэкономики пытается решить эту проблему на протяжении последнего года и убеждает российских коллег в том, что республика нуждается в такой поддержке тоже.Понимание со стороны коллег есть, уточнил Анкваб и отметил, что путем забастовок или голодовок, оскорблений и грубостью делу не помочь. После небольшого экскурса в не столь давнюю историю Абхазии и ее экономику советского периода, премьер-министр окинул взглядом зал и заявил, что по глазам видит, какой вопрос ему некоторые хотят задать."Вижу горящие глаза в зале… Анкваб скажи, твои заправки или нет? "Дарю". Первому желающему подпишу у нотариуса в Гагре. Это блеф и умышленное введение в заблуждение абхазской общественности. Отвлечение от серьезных проблем в негативную сторону, как это происходит и по даче в Лидзаве", - сказал премьер-министр.На встречах в Гудауте и Гагре президента также сопровождали вице-президент Абхазии Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководители ряда министерств и госструктур.

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