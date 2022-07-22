https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/chetvert-sredstv-novoy-investprogrammy-vydelyat-gudautskomu-rayonu-1040429333.html

Четверть средств новой Инвестпрограммы выделят Гудаутскому району

Четверть средств новой Инвестпрограммы выделят Гудаутскому району

Президент Абхазии Аслан Бжания проводит встречи с руководством и населением районов республики. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T11:50+0300

2022-07-22T11:50+0300

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в абхазии

гудаутский район

экономика

новости

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ГУДАУТА, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Чуть больше одного миллиард рублей выделят Гудаутскому району в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы.Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с жителями Гудаутского района 22 июля.В апреле 2022 года межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией определила лимит финансирования новой Инвестпрограммы на 2023-2025 годы в размере 4,05 миллиарда рублей.Финансирование включит в себя повышение зарплат бюджетникам, развитие программ кредитования малого бизнеса, развитие сельского хозяйства и многое другое. Самыми крупными объектами, которые включены в новую Инвестпрограмму станут строительство детской республиканской больницы, канализационные очистные сооружения в Гудауте, первый этап строительства сооружений для очистки сточных вод в Гагре, также реконструкции подстанций и капитальный ремонт аварийных участков и освещения трассы Псоу-Сухум.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/glava-gudautskogo-rayona-otchitalsya-o-rabote-za-polgoda-1040428053.html

гудаутский район

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гудаутский район, экономика, новости