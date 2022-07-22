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Выявление криптоферм сократилось, заявил глава Госстандарта Абхазии
Выявление криптоферм сократилось, заявил глава Госстандарта Абхазии
Почти 7000 аппаратов для добычи криптовалют было обнаружено в Абхазии за полтора года. 22.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-22T13:38+0300
2022-07-22T13:38+0300
2022-07-22T14:18+0300
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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Выявление ферм по добыче криптовалют сократилось в республике, об этом в эфире радио Sputnik сказал председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсоу Сангулия.По мнению Сангулия, тенденция на сокращение обнаружения таких ферм, возможно, связана с тем, что много оборудования вывезли для продажи на территорию России, а также с нестабильной подачей электроэнергии.Он уточнил, что с конца февраля 2021 года профильными органами было выявлено 6872 аппарата для добычи криптовалют, составлено 138 дел и направлено в суд. Общая сумма штрафа составила 12,5 миллиона рублей, из которых 5,5 миллиона рублей уже оплачено.В компетенцию Госстандарта также входит борьба с незаконными подключениями к энергоресурсам страны, но упор в последний год делается именно на противодействие добыче криптовалют, подчеркнул Сангулия.В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на потребление электроэнергии для майнинга, запрещен и ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. Запрет связан с проблемами в энергетической отрасли – дефицитом электроэнергии и ветхостью инфраструктуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/kriptoferma-obnaruzhena-v-sele-alakhadzy-1040126636.html
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майнинг в абхазии, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, рынок криптовалюты
Выявление криптоферм сократилось, заявил глава Госстандарта Абхазии
13:38 22.07.2022 (обновлено: 14:18 22.07.2022)
Почти 7000 аппаратов для добычи криптовалют было обнаружено в Абхазии за полтора года.
СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Выявление ферм по добыче криптовалют сократилось в республике, об этом в эфире радио Sputnik сказал председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсоу Сангулия.
"Мы уже больше года работаем по майнинг-фермам, и эта работа уже отлажена совместно с сотрудниками МВД, СГБ и "Черноморэнерго". В последнее время выявляемость значительно упала. Это, может быть, говорит о том, что люди меньше используют такое оборудование", - отметил он.
По мнению Сангулия, тенденция на сокращение обнаружения таких ферм, возможно, связана с тем, что много оборудования вывезли для продажи на территорию России, а также с нестабильной подачей электроэнергии.
Он уточнил, что с конца февраля 2021 года профильными органами было выявлено 6872 аппарата для добычи криптовалют, составлено 138 дел и направлено в суд. Общая сумма штрафа составила 12,5 миллиона рублей, из которых 5,5 миллиона рублей уже оплачено.
В компетенцию Госстандарта также входит борьба с незаконными подключениями к энергоресурсам страны, но упор в последний год делается именно на противодействие добыче криптовалют, подчеркнул Сангулия.
В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на потребление электроэнергии для майнинга, запрещен и ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют.
Запрет связан с проблемами в энергетической отрасли – дефицитом электроэнергии и ветхостью инфраструктуры.