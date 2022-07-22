https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/vyyavlenie-kriptoferm-sokratilos-zayavil-glava-gosstandarta-abkhazii-1040431586.html

Выявление криптоферм сократилось, заявил глава Госстандарта Абхазии

Выявление криптоферм сократилось, заявил глава Госстандарта Абхазии

Почти 7000 аппаратов для добычи криптовалют было обнаружено в Абхазии за полтора года. 22.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-22T13:38+0300

2022-07-22T13:38+0300

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СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Выявление ферм по добыче криптовалют сократилось в республике, об этом в эфире радио Sputnik сказал председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсоу Сангулия.По мнению Сангулия, тенденция на сокращение обнаружения таких ферм, возможно, связана с тем, что много оборудования вывезли для продажи на территорию России, а также с нестабильной подачей электроэнергии.Он уточнил, что с конца февраля 2021 года профильными органами было выявлено 6872 аппарата для добычи криптовалют, составлено 138 дел и направлено в суд. Общая сумма штрафа составила 12,5 миллиона рублей, из которых 5,5 миллиона рублей уже оплачено.В компетенцию Госстандарта также входит борьба с незаконными подключениями к энергоресурсам страны, но упор в последний год делается именно на противодействие добыче криптовалют, подчеркнул Сангулия.В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на потребление электроэнергии для майнинга, запрещен и ввоз в республику товаров, предназначенных для добычи криптовалют. Запрет связан с проблемами в энергетической отрасли – дефицитом электроэнергии и ветхостью инфраструктуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/kriptoferma-obnaruzhena-v-sele-alakhadzy-1040126636.html

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майнинг в абхазии, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, рынок криптовалюты