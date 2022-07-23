https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/uchenye-iz-abkhazii-i-rossii-vozobnovili-raskopki-antichnogo-goroda-v-ochamchyre-1040447923.html
Ученые из Абхазии и России возобновили раскопки античного городища в Очамчыре
Ученые из Абхазии и России возобновили раскопки античного городища в Очамчыре
В 2022 году в Гюэносе планируют приступить к раскопкам культурного слоя, который относится к периоду поздней бронзы. Он находится на глубине более пяти метров. 23.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-23T09:41+0300
2022-07-23T09:41+0300
2022-07-23T09:54+0300
в абхазии
очамчырский район
новости
археология
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/11/1040315034_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ea24734b3f2402da2fd2273cef2e86eb.jpg
СУХУМ, 23 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ученые из Абхазии и России начали раскопки античного города в Очамчыре, рассказал директор Абхазского Государственного музея, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Аркадий Джопуа."Мы сегодня получили от Академии наук открытый лист и начали совместную экспедицию Абхазского института гуманитарных исследований, Абхазского государственного музея и Московского института археологии. Мы начали раскопки античного города Гюэенос. Мы уже копаем там несколько лет", - отметил Джопуа.В исследовании Гюэноса задействованы 15 человек, группа в основном состоит из волонтеров из России. С абхазской стороны раскопки возглавляет сам Джопуа, с российской - кандидат исторических наук, заместитель директора Института востоковедения Александр Скаков.В этом году ученые в Гюэносе продолжат копать там же, где и в прошлом году. В одном из раскопов они достигли культурного слоя, который относится к византийскому периоду, а в другом - ранней античности.Раскопки ученых из Абхазии и России в античном городище Гюэнос продлятся до 20 августа.Изучение Гюэноса началось в 1934-1935 годах, во время строительства военного порта, однако тогда раскопки не проводились.Научное значение городища состоит в том, что Гюэнос – это единственный античный полис на территории Абхазии, месторасположение которого точно известно.Из значимых находок в городище Гюэнос – плинфы с надписями на арамейском языке. Во время строительства храма в конце V - начале VI века нашей эры некий мастер сделал надписи на кирпичах на арамейском языке, который изучал. В 2021 году в Гюэносе нашли свинцовый саркофаг V-VI веков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/v-poiskakh-drevnostey-arkheologicheskie-raskopki-na-sukhumskoy-kreposti-1040316880.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/sarkofag-naydennyy-v-gyuenose-stanet-eksponatom-abkhazskogo-gosmuzeya-1037581830.html
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/11/1040315034_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_155da409df956132f6ad26a67363f941.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
очамчырский район, новости, археология, история
Ученые из Абхазии и России возобновили раскопки античного городища в Очамчыре
09:41 23.07.2022 (обновлено: 09:54 23.07.2022)
В 2022 году в Гюэносе планируют приступить к раскопкам культурного слоя, который относится к периоду поздней бронзы. Он находится на глубине более пяти метров.
СУХУМ, 23 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ученые из Абхазии и России начали раскопки античного города в Очамчыре, рассказал директор Абхазского Государственного музея, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Аркадий Джопуа.
"Мы сегодня получили от Академии наук открытый лист и начали совместную экспедицию Абхазского института гуманитарных исследований, Абхазского государственного музея и Московского института археологии. Мы начали раскопки античного города Гюэенос. Мы уже копаем там несколько лет", - отметил Джопуа.
В исследовании Гюэноса задействованы 15 человек, группа в основном состоит из волонтеров из России. С абхазской стороны раскопки возглавляет сам Джопуа, с российской - кандидат исторических наук, заместитель директора Института востоковедения Александр Скаков.
В этом году ученые в Гюэносе продолжат копать там же, где и в прошлом году. В одном из раскопов они достигли культурного слоя, который относится к византийскому периоду, а в другом - ранней античности.
"Копать продолжаем там же, где и в прошлом году. Там несколько раскопов у нас. В одном из них, в подворье храма в прошлом году мы нашли саркофаг, который датируется концом V-началом VI века нашей эры. В прошлом году мы не смогли завершить исследование на этом месте, поэтому продолжим в этом году. А в восточной стороне мы уже углубились до 5 метров, там заканчивается ранний античный слой и начинается поздняя бронза, это местное колхидское поселение. Мы там ждем хорошие результаты. То есть мы исследуем уже время до появления греческих поселенцев в Абхазии. Я думаю следы местных племен будут исследованы. Конечно, там тяжело копать из-за воды, придется постоянно откачивать воду. Но мы сделаем все, как положено. Сейчас преждевременно говорить о каких-то результатах, но думаю, что у нас будут хорошие раскопки", - добавил Джопуа.
Раскопки ученых из Абхазии и России в античном городище Гюэнос продлятся до 20 августа.
Изучение Гюэноса началось в 1934-1935 годах, во время строительства военного порта, однако тогда раскопки не проводились.
Научное значение городища состоит в том, что Гюэнос – это единственный античный полис на территории Абхазии, месторасположение которого точно известно.
Из значимых находок в городище Гюэнос – плинфы с надписями на арамейском языке. Во время строительства храма в конце V - начале VI века нашей эры некий мастер сделал надписи на кирпичах на арамейском языке, который изучал. В 2021 году в Гюэносе нашли свинцовый саркофаг V-VI веков.