https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/uchenye-iz-abkhazii-i-rossii-vozobnovili-raskopki-antichnogo-goroda-v-ochamchyre-1040447923.html

Ученые из Абхазии и России возобновили раскопки античного городища в Очамчыре

Ученые из Абхазии и России возобновили раскопки античного городища в Очамчыре

В 2022 году в Гюэносе планируют приступить к раскопкам культурного слоя, который относится к периоду поздней бронзы. Он находится на глубине более пяти метров. 23.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-23T09:41+0300

2022-07-23T09:41+0300

2022-07-23T09:54+0300

в абхазии

очамчырский район

новости

археология

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/11/1040315034_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ea24734b3f2402da2fd2273cef2e86eb.jpg

СУХУМ, 23 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ученые из Абхазии и России начали раскопки античного города в Очамчыре, рассказал директор Абхазского Государственного музея, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Аркадий Джопуа."Мы сегодня получили от Академии наук открытый лист и начали совместную экспедицию Абхазского института гуманитарных исследований, Абхазского государственного музея и Московского института археологии. Мы начали раскопки античного города Гюэенос. Мы уже копаем там несколько лет", - отметил Джопуа.В исследовании Гюэноса задействованы 15 человек, группа в основном состоит из волонтеров из России. С абхазской стороны раскопки возглавляет сам Джопуа, с российской - кандидат исторических наук, заместитель директора Института востоковедения Александр Скаков.В этом году ученые в Гюэносе продолжат копать там же, где и в прошлом году. В одном из раскопов они достигли культурного слоя, который относится к византийскому периоду, а в другом - ранней античности.Раскопки ученых из Абхазии и России в античном городище Гюэнос продлятся до 20 августа.Изучение Гюэноса началось в 1934-1935 годах, во время строительства военного порта, однако тогда раскопки не проводились.Научное значение городища состоит в том, что Гюэнос – это единственный античный полис на территории Абхазии, месторасположение которого точно известно.Из значимых находок в городище Гюэнос – плинфы с надписями на арамейском языке. Во время строительства храма в конце V - начале VI века нашей эры некий мастер сделал надписи на кирпичах на арамейском языке, который изучал. В 2021 году в Гюэносе нашли свинцовый саркофаг V-VI веков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/v-poiskakh-drevnostey-arkheologicheskie-raskopki-na-sukhumskoy-kreposti-1040316880.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/sarkofag-naydennyy-v-gyuenose-stanet-eksponatom-abkhazskogo-gosmuzeya-1037581830.html

очамчырский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

очамчырский район, новости, археология, история