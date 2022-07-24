https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/rossiyskie-voyska-unichtozhili-zavod-po-remontu-ukrainskikh-voennykh-korabley-v-odesse-1040483105.html

Российские войска уничтожили завод по ремонту украинских военных кораблей в Одессе

Российские войска уничтожили завод по ремонту украинских военных кораблей в Одессе

В рамках военной спецоперации на Украине все виды российских войск выполняют задачи по уничтожению военной техники, инфраструктуры и войск противника. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T14:40+0300

2022-07-24T14:40+0300

2022-07-24T14:40+0300

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по предприятию, занимающемуся ремонтом и модернизацией военных кораблей ВСУ в Одессе. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщило, что высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования также была поражена украинская авиационная техника на военном аэродроме в Кировоградской области.В сообщении указано, что в результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР уничтожено свыше 70 процентов личного состава, а в Николаеве высокоточным оружием российские войска нанесли удары по по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны. Было уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов и 10 единиц бронетехники.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, семь складов с боеприпасами и топливом, два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777 американского производства и комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель".В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", восемь артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки сбиты пять украинских беспилотников, перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "HIMARS".

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