https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/rossiyskie-voyska-unichtozhili-perevalochnuyu-bazu-s-boepripasami-k-himars-na-ukraine-1040499171.html

Российские войска уничтожили перевалочную базу с боеприпасами к HIMARS на Украине

Российские войска уничтожили перевалочную базу с боеприпасами к HIMARS на Украине

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, в ее рамках российские войска наносят удары по украинским военным объектам. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T13:15+0300

2022-07-25T13:15+0300

2022-07-25T13:15+0300

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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары ракетами морского базирования по перевалочной базе с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским гаубицам М777, сообщает Министерство обороны России.Минобороны сообщает, что в акватории Днепропетровского лимана лимана вскрыта попытка высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. Оба катера с находившимися на борту диверсантами были потоплены. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены шесть командно-наблюдательных пунктов, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО "Град", два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также восемь украинских взводов орудий Д-30 на огневых позициях.Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников и перехватили шесть снарядов РСЗО "Ураган".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/rossiyskie-voyska-unichtozhili-zavod-po-remontu-ukrainskikh-voennykh-korabley-v-odesse-1040483105.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/kvitsiniya-otpravilsya-v-dnr-dlya-dostavki-tela-pogibshego-boytsa-v-abkhaziyu-1040455538.html

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