https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/politolog-otsenil-vozmozhnost-otkrytiya-vtorogo-fronta-v-gruzii-1040507747.html

Политолог оценил возможность открытия второго фронта в Грузии

Политолог оценил возможность открытия второго фронта в Грузии

Ранее в интервью немецким СМИ президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что республика отказывается помогать Украине оружием и открытием второго фронта. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T17:56+0300

2022-07-25T17:56+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Грузия никогда не пойдет на открытие второго фронта сказал в интервью радио Sputnik политолог Александр Скаков.По его словам, у прозападно настроенной оппозиции нет достаточного влияния в ГрузииПо мнению политолога, Грузия сделала правильный выбор, не применив санкции к России, хотя к тому, чтобы сделать это, ее подталкивали и западные страны, и Украина."Санкции против России стали бы санкциями против Грузии. Кому нужны те же самые грузинские вина на Западе? И наши туристы, конечно. Это очень большие поступления в экономику Грузии. Отказываться от этого – большое преступление. Грузия сделала то, что должна была сделать, и слава Богу, что не пошла на поводу тех, кто ее подталкивал к более жестким мерам по отношению к России", - объяснил он.Скаков добавил, что текущая позиция отношений между Россией и Грузией никак не повлияет на абхазо-российские отношения и опасаться в этом плане нечего.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/otnosheniya-s-gruziey-i-sotrudnichestvo-s-rossiey-obsudili-v-mid-abkhazii-1040388362.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/markedonov-rasskazal-ob-otnosheniyakh-gruzii-s-rossiey-i-es-1040219938.html

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