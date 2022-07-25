https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/shtormovoe-preduprezhdenie-v-sochi-otmenili-1040493081.html

Штормовое предупреждение в Сочи отменили

Штормовое предупреждение в Сочи отменили

После наводнения сильнее всего пострадали центральные районы города – вода затопила подвалы и магазины, унесла несколько десятков машин. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T09:25+0300

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новости

сочи

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Штормовое предупреждение в Сочи снято, а большая часть пляжей доступна для купания, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.Режим ЧС, добавил глава города, все еще действует.Работа по ликвидации последствий наводнения не прекращалась ни днем, ни ночью. Улицы и дороги уже расчищены, продолжается уборка дворов. Энергетики занимались проблемой отключения электричества из-за подтопленных подстанций, массовых отключений допущено не было, а все соцобъекты работают штатно. Пляжи убирали около 400 человек, оттуда было вывезено около ста тонн нанесенного водой мусора, а из центра города эвакуировали около 40 поврежденных автомобилей.Сейчас в Сочи установилась солнечная погода, но оперативный штаб продолжит работу до тех пор, пока последствия ливней не будут ликвидированы.Сильный ливень обрушился на город в ночь с 23 на 24 июля. За час выпало более 76 миллиметров осадков – реки вышли из берегов, вода зашла в подвалы и первые этажи домов, уносила за собой легковые автомобили. Погибла одна женщина – ее зажало между машиной, унесенной течением, и дорожным ограждением. Еще несколько десятков человек, в том числе дети, были выловлены из потоков воды спасателями и жителями города.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/glava-sochi-o-posledstviyakh-navodneniya-situatsiya-ochen-sereznaya-1040485913.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/udar-stikhii-posledstviya-navodneniya-v-sochi-1040480387.html

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