https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/shtormovoe-preduprezhdenie-v-sochi-otmenili-1040493081.html
Штормовое предупреждение в Сочи отменили
Штормовое предупреждение в Сочи отменили
После наводнения сильнее всего пострадали центральные районы города – вода затопила подвалы и магазины, унесла несколько десятков машин. 25.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-25T09:25+0300
2022-07-25T09:25+0300
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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Штормовое предупреждение в Сочи снято, а большая часть пляжей доступна для купания, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.Режим ЧС, добавил глава города, все еще действует.Работа по ликвидации последствий наводнения не прекращалась ни днем, ни ночью. Улицы и дороги уже расчищены, продолжается уборка дворов. Энергетики занимались проблемой отключения электричества из-за подтопленных подстанций, массовых отключений допущено не было, а все соцобъекты работают штатно. Пляжи убирали около 400 человек, оттуда было вывезено около ста тонн нанесенного водой мусора, а из центра города эвакуировали около 40 поврежденных автомобилей.Сейчас в Сочи установилась солнечная погода, но оперативный штаб продолжит работу до тех пор, пока последствия ливней не будут ликвидированы.Сильный ливень обрушился на город в ночь с 23 на 24 июля. За час выпало более 76 миллиметров осадков – реки вышли из берегов, вода зашла в подвалы и первые этажи домов, уносила за собой легковые автомобили. Погибла одна женщина – ее зажало между машиной, унесенной течением, и дорожным ограждением. Еще несколько десятков человек, в том числе дети, были выловлены из потоков воды спасателями и жителями города.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/glava-sochi-o-posledstviyakh-navodneniya-situatsiya-ochen-sereznaya-1040485913.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/udar-stikhii-posledstviya-navodneniya-v-sochi-1040480387.html
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новости, сочи
Штормовое предупреждение в Сочи отменили
09:25 25.07.2022 (обновлено: 10:08 25.07.2022)
После наводнения сильнее всего пострадали центральные районы города – вода затопила подвалы и магазины, унесла несколько десятков машин.
СУХУМ, 25 июл – Sputnik.
Штормовое предупреждение в Сочи снято, а большая часть пляжей доступна для купания, сообщил
в своем официальном Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.
Режим ЧС, добавил глава города, все еще действует.
"Введенный в городе режим ЧС позволит быстрее оказать поддержку людям, в том числе и с документами для выплат", – говорится в сообщении.
Работа по ликвидации последствий наводнения не прекращалась ни днем, ни ночью. Улицы и дороги уже расчищены, продолжается уборка дворов. Энергетики занимались проблемой отключения электричества из-за подтопленных подстанций, массовых отключений допущено не было, а все соцобъекты работают штатно.
Пляжи убирали около 400 человек, оттуда было вывезено около ста тонн нанесенного водой мусора, а из центра города эвакуировали около 40 поврежденных автомобилей.
Сейчас в Сочи установилась солнечная погода, но оперативный штаб продолжит работу до тех пор, пока последствия ливней не будут ликвидированы.
Сильный ливень обрушился на город в ночь с 23 на 24 июля. За час выпало более 76 миллиметров осадков – реки вышли из берегов, вода зашла в подвалы и первые этажи домов, уносила за собой легковые автомобили.
Погибла одна женщина – ее зажало между машиной, унесенной течением, и дорожным ограждением. Еще несколько десятков человек, в том числе дети, были выловлены из потоков воды спасателями и жителями города.