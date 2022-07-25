https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/shurgalin-podtverdil-zainteresovannost-rossii-v-ratifikatsii-soglasheniya-o-gosdache-v-pitsunde-1040493829.html

Шургалин подтвердил заинтересованность России в ратификации Соглашения о госдаче в Пицунде

Шургалин подтвердил заинтересованность России в ратификации Соглашения о госдаче в Пицунде

Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года. Документ появился в абхазском сегменте соцсетей и... 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T10:35+0300

2022-07-25T10:35+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подтвердил заинтересованность российской стороны в ратификации Соглашения о передаче пицундской госдачи. Об этом заявил помощник президента Абхазии, постоянный член Общественного совета при МИД республики Максим Гвинджия. Распоряжение о наделении полномочиями ФСО для ведения переговоров было подписано Владимиром Путиным в 2010 году, и затем более 10 лет шла переписка сторон, говорится в заявлении.Михаил Шургалин заверил Общественный совет при МИД Абхазии, что Россия будет и дальше оказывать поддержку республике в выполнении социальных и пенсионных программ, в реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. При этом посол подчеркнул, что дипломатия базируется на принципах взаимности. Участники заседания Общественного совета, состоявшегося 22 июля, считают важным получение заключения Конституционного суда Абхазии о соответствии Соглашения конституционным нормам и решение Народного Собрания. Кроме того, совет обсудил вопросы двойного гражданства и упрощенного получения российского гражданства гражданами Абхазии, а также активизацию взаимодействия с гражданским обществом. Все участники встречи высказали солидарное мнение, что сотрудничество на уровне общественных организаций и фондов Абхазии и России недостаточное, выразили заинтересованность в развитии такого взаимодействия и увеличении его масштабов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/novyy-posol-rossii-vstretilsya-s-prezidentom-abkhazii-1040424158.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/obschestvennost-poznakomilas-s-novym-poslom-rossii-v-abkhazii-mikhailom-shurgalinym-1040445559.html

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