https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/troe-zhiteley-abkhazii-zaderzhany-po-obvineniyu-v-khranenii-zapreschennykh-veschestv-1040499348.html

Трое жителей Абхазии задержаны по обвинению в хранении психотропных веществ

Трое жителей Абхазии задержаны по обвинению в хранении психотропных веществ

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. Один из обвиняемых заключен под стражу. 25.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-25T17:32+0300

2022-07-25T17:32+0300

2022-07-25T17:51+0300

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Трое жителей Абхазии были задержаны за незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ, один из них также подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Сотрудниками правоохранительных органов в Сухуме был задержан гражданин Абхазии Аляс Тванба.Кроме того, в подлокотнике машины были найдены таблетки психотропного вещества "Прегабалин", более известного как "Лирика", запрещенного к свободной продаже на территории республики.В отношении Аляса Тванба возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 217 и частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии и избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.Житель Гагры Константин Андреев был задержан сотрудниками правоохранительных органов после пересечения зоны таможенного контроля на КПП "Псоу".Во время обследования багажника машины Андреева были обнаружены три пластиковых флакона, в каждом из которых содержались медкапсулы психотропного вещества "Прегабалин".По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения и ввоза на территорию Абхазии психотропных веществ в отношении Константина Андреева было возбуждено уголовное дело.Сотрудники УКОН МВД совместно с отделом по борьбе с контрабандой и правонарушениями таможенного поста "Псоу" задержали жителя села Хыпста Гудаутского района Геннадия Черкезия.По версии следствия, гражданин Черкезия перевозил в своем автомобиле капсулы психотропного вещества "Лирика-300". Таблетки были найдены и изъяты.В отношении Черкезия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 и части 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Абхазии. Обвиняемый заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/dvoe-zhiteley-abkhazii-zaderzhany-po-obvineniyu-v-khischenii-bolee-270-tysyach-rubley-1040496268.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/grazhdanin-uzbekistana-osuzhden-v-abkhazii-za-rasprostranenie-narkotikov-1040382456.html

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