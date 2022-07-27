https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/vks-rossii-unichtozhili-bolee-sta-amerikanskikh-raket-zalpovogo-ognya-himars--1040544793.html
ВКС России уничтожили более ста американских ракет залпового огня HIMARS
ВКС России уничтожили более ста американских ракет залпового огня HIMARS
Ранее источники в силовых структурах заявлял, что каждый залп HIMARS прикрывается более простыми системами типа "Ураган" или "Смерч", задача которых –... 27.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-27T15:00+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. ВКС России нанесли удар по складу боеприпасов и уничтожили более ста ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS в Днепропетровской области 24 июля. Уточненные данные сообщило Миноборны России.Высокоточным оружием ВКС за минувшие уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в городе Николаев. В результате чего уничтожено до двухсот военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.По сообщению Минобороны в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска. В результате высокоточного удара командного пункта утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ в ДНР.Также за сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в ДНР, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.Помимо этого, поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, а также боевики формирования "Черная сотня" в районе Артемовска ДНР. Уничтожено восемь складов боеприпасов в в районах населенных пунктов Майорск, Северск ДНР, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области.В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" и артиллерийская батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска, батарея РСЗО "Град" в районе Былбасовки, два артиллерийских взвода гаубиц "Мста-Б" и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах Отрадовка, Дзержинск, Новгородское, Водяное, Константиновка, Курахово и Георгиевка Донецкой Народной Республики. По сообщению ведомства средствами ПВО России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области. За сутки уничтожены девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Петровское, Новомайорское Донецкой Народной Республики, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино ЛНР. А также перехвачено 10 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS над населенными пунктами Антоновка и Брилевка Херсонской области, а также города Херсон.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ДНР и ЛНР наносят удары по военным объектам, инфраструктуре и украинским войскам, не затрагивая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/rossiya-nanesla-vysokotochnye-udary-po-inostrannomu-legionu-v-dnr-1040519385.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/istochnik-v-silovykh-strukturakh-nato-sami-upravlyayut-ustanovkami-rszo-himars-na-ukraine-1040407369.html
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ВКС России уничтожили более ста американских ракет залпового огня HIMARS
Ранее источники в силовых структурах заявлял, что каждый залп HIMARS прикрывается более простыми системами типа "Ураган" или "Смерч", задача которых – "насытить" российскую систему ПВО целями и истощить ее к моменту пуска американской установки.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik.
ВКС России нанесли удар по складу боеприпасов и уничтожили более ста ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS в Днепропетровской области 24 июля. Уточненные данные сообщило
Миноборны России.
В результате удара было ликвидировано до 120 военнослужащих, которые охраняли объект, а также иностранные наемники и техспециалисты.
Высокоточным оружием ВКС за минувшие уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в городе Николаев. В результате чего уничтожено до двухсот военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
По сообщению Минобороны в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска. В результате высокоточного удара командного пункта утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ в ДНР.
Также за сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в ДНР, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области.
Помимо этого, поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, а также боевики формирования "Черная сотня" в районе Артемовска ДНР. Уничтожено восемь складов боеприпасов в в районах населенных пунктов Майорск, Северск ДНР, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" и артиллерийская батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска, батарея РСЗО "Град" в районе Былбасовки, два артиллерийских взвода гаубиц "Мста-Б" и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах Отрадовка, Дзержинск, Новгородское, Водяное, Константиновка, Курахово и Георгиевка Донецкой Народной Республики.
По сообщению ведомства средствами ПВО России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области. За сутки уничтожены девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Петровское, Новомайорское Донецкой Народной Республики, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино ЛНР. А также перехвачено 10 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS над населенными пунктами Антоновка и Брилевка Херсонской области, а также города Херсон.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ДНР и ЛНР наносят удары по военным объектам, инфраструктуре и украинским войскам, не затрагивая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.