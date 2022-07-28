https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/bolee-150-millionov-rubley-vydelyat-na-modernizatsiyu-byudzhetnoy-otchetnosti-v-abkhazii-1040575168.html

Более 150 миллионов рублей выделят на модернизацию бюджетной отчетности в Абхазии

Более 150 миллионов рублей выделят на модернизацию бюджетной отчетности в Абхазии

Среднесрочная целевая программа по модернизации бюджетного учета и отчетности рассчитана на три года. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T16:30+0300

2022-07-28T16:30+0300

2022-07-28T17:47+0300

в абхазии

абхазия

новости

кабмин абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103041/89/1030418928_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_222ed27306ba9661f618cc17e05af682.jpg

СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об утверждении ведомственной среднесрочной целевой программы "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия 2022–2024 годов".Документ представил первый вице-премьер правительства, министр финансов Владимир Делба. Он пояснил, что ключевая роль в совершенствовании бюджетной системы Абхазии отводится внедрению современной информационной системы управления финансовыми потоками, повышению прозрачности и эффективности бюджетного процесса, созданию системы мониторинга результативности бюджетных расходов. Также он добавил, что эффективное управление государственными финансами – это важнейшее условие для устойчивого экономического роста и повышения уровня и качества жизни населения. В рамках программы планируется внедрение передовых информационных технологий для повышения качества учета в учреждениях как на республиканском, так и на местном уровнях. А это, в свою очередь, повысит качество данных, на основе которых принимаются государственные решения.Планируется, что изменения затронут более 400 бюджетных учреждений. Для того, чтобы избежать рисков, будет реализован "пилотный проект", в котором примут участие 10 организаций. По его результатам будут определены слабые места программы и внесены необходимые корректировки.В результате планируется, что система бюджетного учета и отчетности придет в соответствие с требованиями республиканского бюджетного законодательства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/opredeleny-napravleniya-finansirovaniya-iz-rezervnogo-fonda-kabmina-abkhazii-1040570436.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/kabmin-abkhazii-izmenil-razmer-minimalnoy-zarabotnoy-platy-1040567618.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, новости, кабмин абхазии