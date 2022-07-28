https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/sbornaya-abkhazii-primet-uchastie-v-turnire-po-futbolu-v-siriuse-1040563026.html

Сборная Абхазии примет участие в турнире по футболу в Сириусе

Сборная Абхазии примет участие в турнире по футболу в Сириусе

Международный турнир по футболу "Кубок Сириус — ImSport" пройдет на федеральной территории с 17 по 22 августа. 28.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-28T09:37+0300

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СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сборная Абхазии примет участие в Международном турнире по футболу в Сириусе, рассказал президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба в беседе с корреспондентом Sputnik."Мы решили отправить на турнир спортсменов 2012 года рождения. Мы решили, чтобы от Абхазии поехала не просто одна команда, а именно сборная, чтобы участвовали лучшие. Сейчас работаем над формированием тренерского штаба. Их задачей будет отбор лучших футболистов. Наша задача – чтобы наших футболистов увидели лучшие команды. А там, в турнире, принимают участие хорошие клубы из России, Белоруссии, Казахстана. Самое главное – у наших детей будет возможность проявить себя, показать себя. И, возможно, лучшие клубы будут приглашать их к себе", – прокомментировал он."Кубок Сириус — ImSport" пройдет на федеральной территории с 17 по 22 августа. В нем примут участие около 600 юных спортсменов 2010 и 2012 годов рождения из России, Белоруссии, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Абхазии и Южной Осетии. По итогам соревнований будут определены победители и призеры турнира, а также лидеры в номинациях: "Самый ценный игрок команды", "Самый ценный игрок матча", "Лучший игрок турнира".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/sportsmeny-iz-abkhazii-prinyali-uchastie-v-festivale-abaza-v-karachaevo-cherkesii-1040508121.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/rossiya-planiruet-sozdat-futbolnuyu-ligu-dlya-druzhestvennykh-respublik-1040348025.html

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