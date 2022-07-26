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"Битва за Херсон": ВСУ грозит разгром на южном направлении

"Битва за Херсон": ВСУ грозит разгром на южном направлении

О целях контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко. 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T20:01+0300

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2022-07-26T20:02+0300

аналитика

мнение

россия

украина

сша

нато

киев

херсон

военная спецоперация рф в донбассе

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Контрнаступление ВСУ выглядит заведомо провальной авантюрой, однако "подневольный" украинский Генштаб по требованию Запада стягивает силы и средства на Херсонское направление. Это решение обрекает Николаев и Одессу на демилитаризацию в приоритетном порядке.Военная победа Украины объективно недостижима. Медленное отступление, как и быстрый провал украинского контрнаступления создадут прецедент, после которого всем на Украине и на Западе станет ясно: ВСУ не способны эффективно противодействовать российским войскам, капитуляция Киева неизбежна, дальнейшее существование украинской государственности неочевидно.Раньше или позже, США и НАТО сменят стратегию, свернут военную помощь. Утопающий хватается за соломинку, и украинский президент Владимир Зеленский в конце июля отчаянно объявил о контрнаступлении на Херсон – впервые взял на себя ответственность за военную операцию. Заодно поменял (сгоряча) командующего Силами специальных операций, несколько ключевых фигур силового блока (под угрозой увольнения находится и главком ВСУ Валерий Залужный).Населенные пункты Херсонской области и ключевые мосты через Днепр в последние дни чаще подвергаются ракетно-артиллерийским ударам. При этом Киев не скрывает орудия военных преступлений – американские гаубицы M777 и РСЗО HIMARS. Активизирована террористическая деятельность диверсионных групп и нацистского "подполья". В Херсоне продолжают греметь выстрелы и взрывы в режиме "контролируемого террора", который изобрели в офисе украинского президента. А штатный "Геббельс" киевского режима Алексей Арестович прямо заявил, что при взятии Херсона "освободители" из ВСУ, СБУ и НГУ будут расстреливать пророссийски настроенное мирное население.Древний русский город Херсон (основан указом Екатерины II летом 1778 года) вызывает ненависть украинских нацистов, потому что сделал стратегически верный выбор в самом начале специальной военной операции, стал примером возвращения к мирной жизни для многих регионов "незалежной". Поэтому цель "контрнаступления" ВСУ – месть, кровавый хаос и паника в Херсонской области. Россия этого не допустит.Баланс возможностейЗапад подталкивает киевский режим к началу контрнаступления, которое должно стать новым этапом "в войне с Россией". Генштаб ВСУ предупреждает о неизбежных огромных потерях в ходе контратаки на Херсонском направлении – до 20 тысяч убитых и 50 тысяч раненых. На Банковой требуют контрнаступление до Дня независимости (24 августа), людей не жалко.Для "контрудара на Юге" киевский режим просит у США и НАТО десятки новых установок РСЗО HIMARS, другие тяжелые вооружения, однако качественный состав, боеготовность и моральный дух ВСУ не оставляют шансов на успех.Количество поставляемых артиллерийских и других ударных систем западного производства не компенсирует катастрофических (даже применительно к НАТО) потерь украинской армии за первые пять месяцев спецоперации. А командование российских войск на Украине умело маневрирует превосходящими по огневой мощи силами и средствами для использования "контрудара" себе во благо (вспоминаем большую рекогносцировку в Донбассе министра обороны РФ Сергея Шойгу 17 – 20 июля).Переброска дополнительных подразделений ВС России под Херсон сводит к нулю все усилия украинского Генштаба. Из вчерашней сводки Минобороны РФ: "В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены".Продолжается "демилитаризация" арсеналов и объектов ВСУ в Одессе, Николаеве, Харькове, Краматорске, и в глубоком тылу – на западе Украины.Вместо "контрнаступления" на Херсон украинские войска могут быть отброшены к Николаеву и далее к Одессе. Степная местность позволяет эффективно применять российскую армейскую и тактическую авиацию, артиллерию, танковые части. И совершенно неслучайно в Херсонской области из украинских граждан-добровольцев сформирована Одесская бригада, которая готовится к освобождению "Жемчужины у моря".Украинские СМИ со ссылкой на британскую разведку MI-6 тиражируют совершенно очевидные прогнозы о переброске в Херсон плавсредств ВС России, которые должны будут обеспечить снабжение через Днепр, если мосты будут уничтожены: "В Кремле поставлена задача удержать город любой ценной". В Киеве явно переоценивают наступательные возможности ВСУ и недооценивают штатные понтонные средства российских инженерных войск.Уничтожая мосты через Днепр Генштаб ВСУ стремится отрезать от Украины всю Херсонскую область, снять угрозу наступления российских войск на Николаев и Одессу. На самом деле киевский режим отрезает пути к мирному урегулированию конфликта и обрекает население на новые жертвы. Между тем, на Украине растут усталость от войны, апатия ко всему происходящему, внутреннее недовольство правительством и Зеленским, который мог, но не предотвратил (исполнением Минских договоренностей) специальную военную операцию РФ. Более того, ежедневно отправляет на бессмысленную гибель тысячи украинских граждан – в угоду западным интересам.Боеготовность подразделений ВСУ снижается из-за мобилизации всех подряд, включая нежелающих участвовать в боевых действиях. Максимальная возрастная планка новобранцев поднята с 60 до 70 лет. И даже издание The New York Times отмечает недовольство украинцев таким произволом.А еще у Киева заканчиваются деньги. Из-за роста военных расходов украинские финансовые ресурсы Украины иссякнут этой осенью, а зарубежная финансовая помощь недостаточна – из обещанных иностранными правительствами и фондами $38 млрд предоставлены лишь $12,7 млрд.На этом фоне бывалые украинские "фронтовики" уже поговаривают о большом осеннем наступлении российских войск и "жестком штурме" Киева. Как раз к этому времени, в условиях энергетического и газового кризиса, запущенного антироссийскими санкциями, Евросоюз и НАТО "дозреют" до понимания реалий многополярного мира и места России в новой системе международной безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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аналитика, мнение, россия, украина, сша, нато, киев, херсон