https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/lavrov-obsudil-s-gossekretarem-ssha-situatsiyu-na-ukraine-1040599906.html

Лавров обсудил с госсекретарем США ситуацию на Украине

Лавров обсудил с госсекретарем США ситуацию на Украине

В МИД России подчеркнули, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. 29.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-29T20:58+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ход специальной военной операции на Украине во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД России.Кроме того, российский министр еще раз подчеркнул, что поставки американского и натовского оружия на Украину не разрешают конфликт, а наоборот, "лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы", так как это оружие потом используется против мирных жителей. Также стороны обсудили обмен пленными между Россией и Украиной, детали продуктовой сделки, а также сложности в российско-американских отношениях, которые переживают глубокий кризис. В свою очередь, Энтони Блинкен назвал переговоры "откровенными и прямыми".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/lavrov-o-zadachakh-spetsoperatsii-otnosheniyakh-s-zapadom-i-peregovorakh-s-ukrainoy-1040393128.html

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сергей лавров, россия, сша, украина, мид рф