https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/lavrov-obsudil-s-gossekretarem-ssha-situatsiyu-na-ukraine-1040599906.html
Лавров обсудил с госсекретарем США ситуацию на Украине
Лавров обсудил с госсекретарем США ситуацию на Украине
В МИД России подчеркнули, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T20:58+0300
2022-07-29T20:58+0300
2022-07-29T21:14+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ход специальной военной операции на Украине во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД России.Кроме того, российский министр еще раз подчеркнул, что поставки американского и натовского оружия на Украину не разрешают конфликт, а наоборот, "лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы", так как это оружие потом используется против мирных жителей. Также стороны обсудили обмен пленными между Россией и Украиной, детали продуктовой сделки, а также сложности в российско-американских отношениях, которые переживают глубокий кризис. В свою очередь, Энтони Блинкен назвал переговоры "откровенными и прямыми".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/lavrov-o-zadachakh-spetsoperatsii-otnosheniyakh-s-zapadom-i-peregovorakh-s-ukrainoy-1040393128.html
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сергей лавров, россия, сша, украина, мид рф
Лавров обсудил с госсекретарем США ситуацию на Украине
20:58 29.07.2022 (обновлено: 21:14 29.07.2022)
В МИД России подчеркнули, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
СУХУМ, 29 июл - Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ход специальной военной операции на Украине во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу МИД России.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены", - сказали в министерстве.
Кроме того, российский министр еще раз подчеркнул, что поставки американского и натовского оружия на Украину не разрешают конфликт, а наоборот, "лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы", так как это оружие потом используется против мирных жителей.
Также стороны обсудили обмен пленными между Россией и Украиной, детали продуктовой сделки
, а также сложности в российско-американских отношениях, которые переживают глубокий кризис.
В свою очередь, Энтони Блинкен назвал переговоры "откровенными и прямыми".