https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/lavrov-rasskazal-ob-uslovii-vyvoza-ukrainskogo-zerna-1040485689.html

Лавров рассказал об условиях вывоза украинского зерна

Лавров рассказал об условиях вывоза украинского зерна

Соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна было подписано в Стамбуле 22 июля. 24.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-24T16:22+0300

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Москва настояла на том, чтобы вопросы о вывозе российского и украинского зерна были решены "пакетно", то есть, в связке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пресс-конференции в Каире."В конечном итоге мы настояли на том, чтобы оба вопроса (о вывозе российского и украинского зерна - ред.) были решены именно в пакете. Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле. Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования по открытому морю Россия и Турция своими военно-морскими силами будет обеспечивать их безопасность", - рассказал Лавров.Что до вывоза российского зерна, то, пояснил министр, генесек ООН Антониу Гутерреш взял на себя обязательства по снятию логистических и финансовых ограничений, наложенных на Россию США и европейскими странами.Кроме того, Лавров рассказал, что на Украине по-прежнему заблокированы 70 кораблей из 16 или 17 стран, которые не могут выйти из украинских портов из-за минной опасности.Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море начнет действовать в ближайшие дни. Вывоз украинского зерна по Черному морю будет осуществляться по согласованному безопасному коридору из трех портов — Одесса, Черноморск и Южный.Созданный в Стамбуле Координационный совет под эгидой ООН будет регулировать процесс - за погрузкой зерна в портах будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/rossiya-turtsiya-i-oon-podpisali-produktovuyu-sdelku-1040441989.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/putin-i-erdogan-proveli-peregovory-v-tegerane-1040370496.html

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