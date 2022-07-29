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Политолог рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи
Политолог рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи
5 августа в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой они обсудят вопросы... 29.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-29T17:30+0300
2022-07-29T17:30+0300
2022-07-29T17:39+0300
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Турецкий политолог, преподаватель РУДН Онур Синан Гюзалтан считает, что главной темой встречи российского и турецкого лидеров станет торгово-экономическое сотрудничество между странами, сообщает Sputnik Турция.Кроме того, Гюзалтан добавил, что планируется обсуждение деталей соглашения по экспорту зерна и мер, которые могут быть приняты для предотвращения провокаций со стороны США в этой области. Он пояснил, что сейчас часто высказывается идея о том, что у России выработался новый подход в отношениях с Турцией в оборонной сфере. И эта тема также может быть поднята в рамках переговоров в Сочи.Еще одним важным пунктом повестки, предположил эксперт, станут планы Турции по проведению антитеррористической операции в Сирии, а также обсуждение ситуации в Ираке и Ливии.По мнению политолога, на фоне напряженности в отношениях России и Израиля появился потенциал для расширения сотрудничества Москвы и Анкары по палестинскому и ливанскому вопросам."На сегодняшний день мы отчетливо видим, что турецко-российское сотрудничество активно развивается, углубляясь и распространяясь на новые сферы после каждой встречи лидеров. Отношения наших стран ожидает весьма насыщенный и важный период", - заключил Гюзалтан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/moskva-i-ankara-gotovyatsya-k-rasshireniyu-torgovli-v-natsvalyutakh-1040515139.html
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Политолог рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи
17:30 29.07.2022 (обновлено: 17:39 29.07.2022)
5 августа в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой они обсудят вопросы региональной безопасности, ситуацию в Сирии, сделку по зерну и военно-техническое сотрудничество.
СУХУМ, 29 июл - Sputnik.
Турецкий политолог, преподаватель РУДН Онур Синан Гюзалтан считает, что главной темой встречи российского и турецкого лидеров станет торгово-экономическое сотрудничество между странами, сообщает Sputnik Турция
.
"Как известно, Турция играет весьма важную роль в условиях действующих ограничений на российской рынке после введения Западом санкций. На предстоящей встрече, вероятно, будут обсуждаться планы по осуществлению Россией инвестиций в Турции, сотрудничество в туристической отрасли, а также перспективы турецких инвестиций на российском рынке", - сказал эксперт.
Кроме того, Гюзалтан добавил, что планируется обсуждение деталей соглашения по экспорту зерна и мер, которые могут быть приняты для предотвращения провокаций со стороны США в этой области.
Он пояснил, что сейчас часто высказывается идея о том, что у России выработался новый подход в отношениях с Турцией в оборонной сфере. И эта тема также может быть поднята в рамках переговоров в Сочи.
Еще одним важным пунктом повестки, предположил эксперт, станут планы Турции по проведению антитеррористической операции в Сирии, а также обсуждение ситуации в Ираке и Ливии.
По мнению политолога, на фоне напряженности в отношениях России и Израиля появился потенциал для расширения сотрудничества Москвы и Анкары по палестинскому и ливанскому вопросам.
"На сегодняшний день мы отчетливо видим, что турецко-российское сотрудничество активно развивается, углубляясь и распространяясь на новые сферы после каждой встречи лидеров. Отношения наших стран ожидает весьма насыщенный и важный период", - заключил Гюзалтан.