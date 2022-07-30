https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/turizm-investitsii-ugol-intervyu-glavy-tkuarchalskogo-rayona-isidora-dochiya-1040603808.html

Туризм, инвестиции, уголь: интервью главы Ткуарчалского района Исидора Дочия

Туризм, инвестиции, уголь: интервью главы Ткуарчалского района Исидора Дочия

Как развивать туризм в Ткуарчале, есть ли у города будущее, какие планы по возвращению бурной жизни в некогда индустриальный центр Абхазии, рассказал в эфире... 30.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-30T12:18+0300

2022-07-30T12:18+0300

2022-07-30T12:18+0300

в абхазии

ткуарчальский район

экономика

уголь

общество

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SputnikТуризмВ последние годы Ткуарчал стал популярен среди туристов. В этом году в районе были большие ожидание в этой сфере. Однако пока гостей, посещающих Ткуарчал мало. По мнению главы Администрации Исидора Дочия, это связано с погодными условиями и плохими дорогами к главным визиткам - Акармарским водопадам."Мы в этом году ожидали больше туристов, но их мало пока, не могу сказать по какой причине. Надеемся, наберутся обороты. Но у нас, видимо, погодные условия не позволяют, чтобы туристы посещали Ткуарчал, постоянные дожди. Мне кажется, из-за этого фактора люди не посещают город. Но, надеюсь, погода восстановится, и люди потянутся к нам", - сказал он.Усилить привлекательность города планируют ремонтом дорог. В 2023 году по Инвестпрограмме Ткуарчал получит 250 миллионов рублей. В основном на эти деньги отремонтируют дороги и сделают освещение в городе. Проложат асфальт и к знаменитым Акармарским водопадам. По словам главы Ткуарчалского района Исидора Дочия, это даст импульс в развитии туризма в районе.Привлечь людейТкуарчалу нужны кардинальные изменения, отмечает глава района. Для того, чтобы город выжил, необходимо, чтобы в нем проживало не менее 10 тысяч человек. Привлекать людей, по мнению Дочия, в первую очередь, нужно из России. Жилой фонд позволяет, большинство квартир после Отечественной войны народа Абхазии пустуют. Но для возвращения людей в Ткуарчал, как отмечает глава района, сначала нужно создать условия. Сейчас местные власти собирают рабочую группу, которая определит, какой объем финансов необходим для восстановления электричества, водоснабжения, канализации в 160 квартирных домах."Люди должны жить здесь, мы должны дать условия нашим гражданам, нашим партнерам из России, чтобы они могли жить в Ткуарчале. Мы уже этот механизм запустили. Когда рабочая группа будет создана, мы будем знать, как будем дальше двигаться. Даже если у нас что-то не будет получаться, мы хотим провести в районе референдум. <...> Рабочая группа будет работать в течение полугода. У нас 160 домов. Они посчитают, какая сумма нужна, чтобы поменять фасады, провести водоснабжение и канализацию. То есть мы не можем приглашать человека в квартиры, где нет ни водоснабжения, ни канализации. Мы должны дать условия, чтобы человек мог приехать туда жить. У нас своими силами ничего не получается, бюджет очень маленький. Республиканский бюджет тоже не в состоянии 160 домов обеспечить освещением и водоснабжением. На все это нужно около 5-6 миллиардов рублей. У нас в бюджете собственных денег всего 4 миллиарда рублей. Мы хотим выставить правильные отношения с Российской Федерацией", - пояснил Дочия.По его словам, если вопрос демографии не решить, то город невозможно вывести из депрессивного состояния."Мы перестали существовать. Сегодня можно зайти в любой магазин, их тут немного, примерно 60 продуктовых магазинов, можно попросить долговую тетрадь. Там долгов не меньше, чем на 500 тысяч рублей. <...> Все это нужно менять. И это должны понимать все, кто находится у власти и в Парламенте. Так больше жить нельзя. Люди уже не хотят жить здесь. Мы должны в чем-то уступить. Мы для кого это делаем? Для наших детей, граждан. Не может город существовать на 4500 человек", - подчеркнул глава района.Школьный вопросВ Ткуарчалском районе многие школы уже нуждаются в капитальном ремонте. По словам Дочия, согласно правилам техники безопасности, дети уже не должны находиться в них. Речь идет о Бедийской школе и городских школах № 4 и № 2."Наши дети не должны учиться в этих школах. Бедийской школе более 100 лет. Мы должны там провести хоть косметический ремонт. Там невозможно учиться. Там более 100 детей учатся. Там опасно учиться. Мы должны найти средства на ремонт. Школа № 4. Спасибо учителям, которые работают в таких условиях. Но там нужен ремонт. К учебному году готовимся, конечно. Делаем косметический ремонт, но это ничего не меняет. Нужен капитальный ремонт. Нуждается в ремонте русская школа № 2. Я обратился к людям, надеюсь, они меня поддержат, и мы найдем средства. Думаю, даже не понадобится Инвестпрограмма. Если мы будем ждать Инвестпрограмму, то это лет на пять затянется”, - сказал Дочия.Надежды на угольПо словам главы Исидора Дочия, в Ткуарчале намерены возобновить добычу угля. Проект принадлежит компании "Ткуарчалуголь"."Проект "Ткуарчалугля" находится на согласовании у экологов. Надеюсь, как они получат положительное заключение, у нас начнется работа, заработает шахта. Но чтобы взять сегодня начать и завтра получить уголь - это невозможно. Нужны подготовительные работы. Чтобы добыть уголь нужно провести огромные работы. Но у нас сразу появятся рабочие места. Если мы сегодня начнем, то через полгода можем получить уголь. В добыче угля в полном цикле будет задействовано около 2000 человек. Нам видимо придется приглашать зарубежных специалистов. Надеюсь на то, что появится возможность добывать уголь. В год можно будет добывать примерно 1 миллион тонн. Со слов инвесторов, оборудование уже заказано. Это существенно меняет наш бюджет", - добавил Исидор Дочия.

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ткуарчальский район, экономика, уголь, общество