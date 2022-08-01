https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/kosovo-otlozhilo-vvedenie-zapreta-na-serbskie-dokumenty-1040622470.html

Косово отложило введение запрета на сербские документы

Косово отложило введение запрета на сербские документы

Чтобы не допустить перехода конфликта в острую фазу, в него вмешались члены мирового сообщества, в том числе Россия, со стороны Сербии, и западные страны, в... 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T09:00+0300

2022-08-01T09:00+0300

2022-08-01T10:13+0300

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Власти самопровозглашенной республики Косово отложили на месяц введение запрета на въезд с сербскими документами и номерами, вызвавшего напряжение в крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление косовских "властей"."Правительство республики Косово острейшим образом осуждает сегодняшнюю блокаду трасс на севере Косово и стрельбу местных вооруженных людей по полиции… Премьер (Альбин) Курти вместе с президентом (Вьосой) Османи и заместителем премьера… провели встречи с американскими и европейскими международными представителями. Правительство Косово взяло обязательство с понедельника 1 августа 2022 года отложить проведение решения… до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны баррикады и восстановлена свобода передвижения на севере Косово. Благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффри Ховени за их приверженность и вклад", –говорится в сообщении косовского "кабмина".Накануне правительство самопровозглашенного Косово сообщило, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово". Со своей стороны власти Сербии не признают номера RKS на своей территории. По двустороннему соглашению, достигнутому осенью 2021 года, на въезде со стороны косовских КПП эту символику заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами "КМ".Это заявление привело к серьезному росту напряженности в регионе. На севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги, были слышны выстрелы. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах. В ситуацию тут же вмешались члены международного сообщества, в том числе Россия и миссия НАТО в Косове.

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