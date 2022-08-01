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Левантий Гицба награжден орденом "Ахьдз-апша" III степени
Левантий Гицба награжден орденом "Ахьдз-апша" III степени
Указ о награждении подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 01.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-01T21:06+0300
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазский писатель Левантий Гицба награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.Левантий Гицба - абхазский писатель, прозаик, общественный деятель, член Союза писателей Абхазии и Ассоциации писателей Абхазии. Помимо литературной деятельности, Гицба активно участвовал в национально-освободительной борьбе абхазского народа. Он был одним из тех, кто в 1977 году подписать "письмо ста тридцати", а во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов он был комиссаром Бзыбского и Гумистинского фронтов.Левантий Гицба был награжден Орденом Леона в 2000 году.
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Левантий Гицба награжден орденом "Ахьдз-апша" III степени
Указ о награждении подписал президент Абхазии Аслан Бжания.
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазский писатель Левантий Гицба награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.
"За заслуги перед Отечеством, активную общественно- политическую деятельность наградить орденом "Ахьдз-Апша" III степени Гицба Левантия Борисовича", - говорится в указе главы государства.
Левантий Гицба - абхазский писатель, прозаик, общественный деятель, член Союза писателей Абхазии и Ассоциации писателей Абхазии. Помимо литературной деятельности, Гицба активно участвовал в национально-освободительной борьбе абхазского народа.
Он был одним из тех, кто в 1977 году подписать "письмо ста тридцати
", а во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов он был комиссаром Бзыбского и Гумистинского фронтов.
Левантий Гицба был награжден Орденом Леона в 2000 году.