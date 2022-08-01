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Российский эксперт: в Абхазии не хватает отелей среднего уровня

Российский эксперт: в Абхазии не хватает отелей среднего уровня

Для того, чтобы решить вопрос о строительстве отелей среднего уровня необходимо соединить приток внешнего капитала с местным бизнесом, считает эксперт Василий... 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T16:07+0300

2022-08-01T16:07+0300

2022-08-01T16:07+0300

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. В Абхазии не хватает отелей среднего уровня, сказал в интервью радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.По его словам, в Абхазии два главных направления для инвестирования – это туризм и сельское хозяйство.В Турции нет нехватки отелей среднего уровня, чем она и притягательна для туристов. При этом, Абхазия и Россия имеют собственный выход к морю, и это обстоятельство нужно использовать, говорит Колташов."Такого рода инвестиции были бы интересны. Но это крупные инвестиции, крупный капитал. Это не очень простые инвестиции в том смысле, что очень сильной была конкуренция Турции и Египта, они предлагали за этот формат очень приемлемые цены", - отметил эксперт.По его словам, для того, чтобы преодолеть отставание в туристической сфере необходимо строить новые отели, которые будут недорогими, но при этом и не самыми дешевыми."Потому, что самый дешевый формат итак уже есть, а самый дорогой не привлечет много туристов. Тут нужно предусмотреть ниши для местного бизнеса, потому что если вы договариваетесь с крупным инвестором, и если он у вас на побережье строит сети отелей, то надо оставить ниши для местных ресторанов, чтобы крупный инвестор занял не все", - подчеркнул Колташов.Дефицит отелей среднего уровня существует и в Крыму, и в Краснодарском крае, хотя при этом дорогих отелей там достаточно много, подчеркнул он."Красивые рассуждения из американских учебников по экономике о том, что рынок все организует, государство не должно вмешиваться – это просто рассуждения. В действительности государство должно организовать, строго определить правила игры, сделать так, чтобы коррупционных потерь у инвесторов не было", - сказал эксперт.В то же самое время государство должно защитить и местный капитал, дать ему возможность включиться в этот процесс, считает он.

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абхазия, мнение, туризм, отдых в абхазии