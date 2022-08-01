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Строительство новых объездных дорог обсудили в Сочи

Строительство новых объездных дорог обсудили в Сочи

Строительство альтернативных дорог, в том числе в объезд Адлера и Сочи, позволит серьезно разгрузить трассу и избежать пробок. 01.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-01T19:32+0300

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россия

сочи

краснодарский край

дороги

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел совещание по развитию дорожного строительства в Краснодарском крае. Об этом сообщает сайт российского правительства.В сентябре будет завершена работа над технико-экономическим обоснованием. В первую очередь начнется строительство дорог в обход Адлера и Сочи - это поможет избежать пробок на самых загруженных трассах. Так, в варианте с объездом Адлера за основу предварительно взят вариант трассы на четыре полосы протяжённостью более восьми километров.Всего же, согласно предварительным данным по транспортному моделированию, необходимо начать строительство пяти участков. Помимо объезда Сочи и Адлера это будут участки Горячий Ключ - село Агой, обход Туапсе, обход Лазаревского.Так, например, по данным Федерального дорожного агентства, среднесуточный годовой трафик в районе Хосты и Кудепсты составляет около 75 тысяч автомобилей. Альтернативный путь в обход Адлера позволит сократить загруженность трассы А-147 уже в первый год эксплуатации.Также вице-премьер также поручил проработать вопрос использования грунта от строительства дорог для отсыпки пляжной полосы и берегоукрепления побережья.Кроме того, в ходе совещания обсудили тему модернизации очистных сооружений Азово-Черноморского побережья Краснодарского края. Предусмотрена реконструкция семи очистных канализационных сооружений Сочи с закладыванием базы для дальнейшего увеличения из мощности.

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россия, сочи, краснодарский край, дороги