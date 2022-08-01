https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/voprosy-stroitelstva-novykh-obezdnykh-dorog-obsudili-v-sochi-1040650842.html
Строительство новых объездных дорог обсудили в Сочи
Строительство новых объездных дорог обсудили в Сочи
Строительство альтернативных дорог, в том числе в объезд Адлера и Сочи, позволит серьезно разгрузить трассу и избежать пробок. 01.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-01T19:32+0300
2022-08-01T19:32+0300
2022-08-01T19:32+0300
россия
сочи
краснодарский край
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/01/1040651366_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_fb8189a4a36d7cf0182afe5abcbd184e.jpg
СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел совещание по развитию дорожного строительства в Краснодарском крае. Об этом сообщает сайт российского правительства.В сентябре будет завершена работа над технико-экономическим обоснованием. В первую очередь начнется строительство дорог в обход Адлера и Сочи - это поможет избежать пробок на самых загруженных трассах. Так, в варианте с объездом Адлера за основу предварительно взят вариант трассы на четыре полосы протяжённостью более восьми километров.Всего же, согласно предварительным данным по транспортному моделированию, необходимо начать строительство пяти участков. Помимо объезда Сочи и Адлера это будут участки Горячий Ключ - село Агой, обход Туапсе, обход Лазаревского.Так, например, по данным Федерального дорожного агентства, среднесуточный годовой трафик в районе Хосты и Кудепсты составляет около 75 тысяч автомобилей. Альтернативный путь в обход Адлера позволит сократить загруженность трассы А-147 уже в первый год эксплуатации.Также вице-премьер также поручил проработать вопрос использования грунта от строительства дорог для отсыпки пляжной полосы и берегоукрепления побережья.Кроме того, в ходе совещания обсудили тему модернизации очистных сооружений Азово-Черноморского побережья Краснодарского края. Предусмотрена реконструкция семи очистных канализационных сооружений Сочи с закладыванием базы для дальнейшего увеличения из мощности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-1040563266.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/ogranicheniya-dvizheniya-na-glavnoy-sochinskoy-trasse-otmeneny-1039341095.html
россия
сочи
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/01/1040651366_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_49b134d4d5b94bebce3e0673656b4b2e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, сочи, краснодарский край, дороги
Строительство новых объездных дорог обсудили в Сочи
Строительство альтернативных дорог, в том числе в объезд Адлера и Сочи, позволит серьезно разгрузить трассу и избежать пробок.
СУХУМ, 1 авг – Sputnik
. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел совещание по развитию дорожного строительства в Краснодарском крае. Об этом сообщает
сайт российского правительства.
"По поручению президента России разработан и утверждён пятилетний план дорожного строительства. Одна из ключевых задач – расширение дорог, в том числе в южном направлении. Необходимо отказаться от сложных технологических решений, применять комбинированные варианты и находить оптимальные решения", – подчеркнул Марат Хуснуллин.
В сентябре будет завершена работа над технико-экономическим обоснованием. В первую очередь начнется строительство дорог в обход Адлера и Сочи - это поможет избежать пробок на самых загруженных трассах. Так, в варианте с объездом Адлера за основу предварительно взят вариант трассы на четыре полосы протяжённостью более восьми километров.
Всего же, согласно предварительным данным по транспортному моделированию, необходимо начать строительство пяти участков. Помимо объезда Сочи и Адлера это будут участки Горячий Ключ - село Агой, обход Туапсе, обход Лазаревского.
Так, например, по данным Федерального дорожного агентства, среднесуточный годовой трафик в районе Хосты и Кудепсты составляет около 75 тысяч автомобилей. Альтернативный путь в обход Адлера позволит сократить загруженность трассы А-147 уже в первый год эксплуатации.
Также вице-премьер также поручил проработать вопрос использования грунта от строительства дорог для отсыпки пляжной полосы и берегоукрепления побережья.
Кроме того, в ходе совещания обсудили тему модернизации очистных сооружений Азово-Черноморского побережья Краснодарского края. Предусмотрена реконструкция семи очистных канализационных сооружений Сочи с закладыванием базы для дальнейшего увеличения из мощности.