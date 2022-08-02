Ежегодный шахматный фестиваль "Абхазия Open" открылся в Сухуме
11:26 02.08.2022 (обновлено: 12:09 02.08.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
© Sputnik / Леон Адлейба
В шахматном фестивале "Абхазия Open" принимают участие около ста спортсменов из Абхазии, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Девятнадцатый по счету ежегодный шахматный фестиваль "Абхазия Open" открылся в школе имени Анатолия Карпова в Сухуме во вторник, 2 августа.
"Абхазия Open" состоит из трех турниров. Это два детских соревнования – до 8 и 12 лет и еще один турнир без ограничения возраста, он начнется с шести часов вечера", – сказал в интервью Sputnik главный судья соревнований Отар Хурхумал.
Он также добавил, что для участия в шахматном фестивале в Абхазию приехали спортсмены из разных городов России.
"Соревнование проводится по швейцарской системе. Детские встречи будут проходить в семь туров, а взрослые – в девять туров. Игры будут продолжаться девять дней", – проинформировал главный судья "Абхазия Open".
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
3/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
4/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
5/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
Самым младшим участникам игр по шесть лет, а самому взрослому – 86 лет. Победителям шахматного фестиваля вручат кубки, медали и грамоты. Всего в турнире "Абхазия Open" принимают участие около ста шахматистов различных возрастов.
За время проведения "Абхазия Open" его посетили именитые шахматисты из России, которые сейчас входят в состав сборной страны.
Самое большое количество участников турнира было в 2007 году – тогда свои силы пробовали 325 шахматистов.
По правилам шахматного фестиваля, в них могут принять участие шахматисты всех возрастов. Турнир проводится по правилам ФИДЕ – швейцарской системе в девять туров с использованием компьютерной жеребьевки.