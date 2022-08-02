https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/ezhegodnyy-shakhmatnyy-festival-abkhaziya-open-otkrylsya-v-sukhume-1040658045.html

Ежегодный шахматный фестиваль "Абхазия Open" открылся в Сухуме

Ежегодный шахматный фестиваль "Абхазия Open" открылся в Сухуме

В шахматном фестивале "Абхазия Open" принимают участие около ста спортсменов из Абхазии, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи. 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T11:26+0300

2022-08-02T11:26+0300

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Девятнадцатый по счету ежегодный шахматный фестиваль "Абхазия Open" открылся в школе имени Анатолия Карпова в Сухуме во вторник, 2 августа.Он также добавил, что для участия в шахматном фестивале в Абхазию приехали спортсмены из разных городов России."Соревнование проводится по швейцарской системе. Детские встречи будут проходить в семь туров, а взрослые – в девять туров. Игры будут продолжаться девять дней", – проинформировал главный судья "Абхазия Open".Самым младшим участникам игр по шесть лет, а самому взрослому – 86 лет. Победителям шахматного фестиваля вручат кубки, медали и грамоты. Всего в турнире "Абхазия Open" принимают участие около ста шахматистов различных возрастов.За время проведения "Абхазия Open" его посетили именитые шахматисты из России, которые сейчас входят в состав сборной страны.Самое большое количество участников турнира было в 2007 году – тогда свои силы пробовали 325 шахматистов.По правилам шахматного фестиваля, в них могут принять участие шахматисты всех возрастов. Турнир проводится по правилам ФИДЕ – швейцарской системе в девять туров с использованием компьютерной жеребьевки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/tuzhba-ob-abkhazia-open-2022-gostey-raduet-chto-turnir-na-otkrytom-vozdukhe---1040622947.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vystavki-shakhmaty-i-animatory-den-goroda-otmetili-v-pitsunde-1039512198.html

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