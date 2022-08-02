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https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/ezhegodnyy-shakhmatnyy-festival-abkhaziya-open-otkrylsya-v-sukhume-1040658045.html
Ежегодный шахматный фестиваль "Абхазия Open" открылся в Сухуме
Ежегодный шахматный фестиваль "Абхазия Open" открылся в Сухуме
В шахматном фестивале "Абхазия Open" принимают участие около ста спортсменов из Абхазии, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи. 02.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-02T11:26+0300
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СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Девятнадцатый по счету ежегодный шахматный фестиваль "Абхазия Open" открылся в школе имени Анатолия Карпова в Сухуме во вторник, 2 августа.Он также добавил, что для участия в шахматном фестивале в Абхазию приехали спортсмены из разных городов России."Соревнование проводится по швейцарской системе. Детские встречи будут проходить в семь туров, а взрослые – в девять туров. Игры будут продолжаться девять дней", – проинформировал главный судья "Абхазия Open".Самым младшим участникам игр по шесть лет, а самому взрослому – 86 лет. Победителям шахматного фестиваля вручат кубки, медали и грамоты. Всего в турнире "Абхазия Open" принимают участие около ста шахматистов различных возрастов.За время проведения "Абхазия Open" его посетили именитые шахматисты из России, которые сейчас входят в состав сборной страны.Самое большое количество участников турнира было в 2007 году – тогда свои силы пробовали 325 шахматистов.По правилам шахматного фестиваля, в них могут принять участие шахматисты всех возрастов. Турнир проводится по правилам ФИДЕ – швейцарской системе в девять туров с использованием компьютерной жеребьевки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/tuzhba-ob-abkhazia-open-2022-gostey-raduet-chto-turnir-na-otkrytom-vozdukhe---1040622947.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vystavki-shakhmaty-i-animatory-den-goroda-otmetili-v-pitsunde-1039512198.html
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абхазия, шахматы, новости

Ежегодный шахматный фестиваль "Абхазия Open" открылся в Сухуме

11:26 02.08.2022 (обновлено: 12:09 02.08.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
Шахматный турнир Abkhazia Open-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 02.08.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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В шахматном фестивале "Абхазия Open" принимают участие около ста спортсменов из Абхазии, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи.
СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Девятнадцатый по счету ежегодный шахматный фестиваль "Абхазия Open" открылся в школе имени Анатолия Карпова в Сухуме во вторник, 2 августа.

"Абхазия Open" состоит из трех турниров. Это два детских соревнования – до 8 и 12 лет и еще один турнир без ограничения возраста, он начнется с шести часов вечера", – сказал в интервью Sputnik главный судья соревнований Отар Хурхумал.

Он также добавил, что для участия в шахматном фестивале в Абхазию приехали спортсмены из разных городов России.
"Соревнование проводится по швейцарской системе. Детские встречи будут проходить в семь туров, а взрослые – в девять туров. Игры будут продолжаться девять дней", – проинформировал главный судья "Абхазия Open".
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
Шахматный турнир Abkhazia Open-2022 - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
Шахматный турнир Abkhazia Open-2022 - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
Шахматный турнир Abkhazia Open-2022 - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
Шахматный турнир Abkhazia Open-2022 - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
Шахматный турнир Abkhazia Open-2022 - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
Шахматный турнир Abkhazia Open-2022 - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
1/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
2/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
3/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
4/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
5/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
6/6
© Sputnik / Леон Адлейба
Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
Самым младшим участникам игр по шесть лет, а самому взрослому – 86 лет. Победителям шахматного фестиваля вручат кубки, медали и грамоты. Всего в турнире "Абхазия Open" принимают участие около ста шахматистов различных возрастов.
За время проведения "Абхазия Open" его посетили именитые шахматисты из России, которые сейчас входят в состав сборной страны.
Тужба об Abkhazia Open-2022: гостей радует, что турнир на открытом воздухе - Sputnik Абхазия, 1920, 02.08.2022
Радио
Тужба об "Abkhazia Open-2022": гостей радует, что турнир на открытом воздухе
10:21
Самое большое количество участников турнира было в 2007 году – тогда свои силы пробовали 325 шахматистов.
По правилам шахматного фестиваля, в них могут принять участие шахматисты всех возрастов. Турнир проводится по правилам ФИДЕ – швейцарской системе в девять туров с использованием компьютерной жеребьевки.
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