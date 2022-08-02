https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/minoborony-ukrainy-zayavilo-chto-kiev-soglasovyvaet-tseli-himars-s-vashingtonom-1040660252.html

Минобороны Украины заявило, что Киев согласовывает цели HIMARS с Вашингтоном

Минобороны Украины заявило, что Киев согласовывает цели HIMARS с Вашингтоном

Глава разведуправления при Минобороны Украины заявил, что украинская разведка консультируется с США перед нанесением ударов, чтобы Вашингтон в случае... 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T12:58+0300

2022-08-02T12:58+0300

2022-08-02T13:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Перед нанесением ударов с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого для Telegraph.Он (Скибицкий. — прим. ред.) указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (американцы. — прим. ред.) недовольны намеченной целью", — пишет газета, цитируя разведчика.На вопрос о том, используют ли украинские войска данные с американских или британских спутников при обстрелах, интервьюируемый ответить не смог, но добавил, что у них "очень хорошие снимки"."Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями", — заключил Скибицкий.Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники обещали доставить более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину. Часть из них уже была уничтожена российскими войсками в ходе военной спецоперации. Представители российских силовых структур сообщали, что HIMARS управляют не украинские военнослужащие, а солдаты НАТО, а украинские расчеты РСЗО "Смерч" и "Ураган", которые участвуют в совместном ударе, выступают в качестве отвлекающего маневра для российских систем ПВО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/istochnik-v-silovykh-strukturakh-nato-sami-upravlyayut-ustanovkami-rszo-himars-na-ukraine-1040407369.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/volodin-nazval-kto-stoit-za-raketnym-udarom-po-sizo-v-elenovke-1040602723.html

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