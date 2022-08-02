https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/pyat-let-spustya-kak-zhivet-selo-primorskoe-posle-vzryva-na-sklade-boepripasov-1040667949.html

Пять лет спустя: как живет село Приморское после взрыва на складе боеприпасов

Пять лет спустя: как живет село Приморское после взрыва на складе боеприпасов

Взрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии, расположенном в селе Приморское Гудаутского района, произошел 2 августа 2017 года. 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T19:50+0300

2022-08-02T19:50+0300

2022-08-02T20:07+0300

абхазия

мощный взрыв в селе приморское

в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/01/1040641084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15c77a4531eb9d9552d5e951aa87da01.jpg

SputnikО том, как жители и гости села вспоминают происшествие пять лет спустя, какой материальный и моральный ущерб они понесли, а также чем катастрофа обернулась для расположенного в селе оздоровительного комплекса, читайте в материале Sputnik.Как это было2 августа 2017 года. Кто-то плещется в термальных источниках и обмазывается лечебной грязью, кто-то спасается от солнечных лучей у себя дома, кто-то трудится на своем рабочем месте. Обычный, жаркий летний день.Беда пришла, откуда не ждали. Первые хлопки на складе Минобороны в селе Приморское произошли в примерно 16:30. В эти часы Игорь Отырба, сотрудник термальных источников, расположенных в 300 метрах от эпицентра катастрофы, был на посту. Он стоял у входа, когда вдалеке увидел поднявшего тревогу молодого парня в военной форме, который стоял на холме и громко кричал, что все должны покинуть местность из-за угрозы взрыва. Словам парня никто не придал значения – списали на неудачную шутку."Я не понял, что на меня надвигается. Шла какая-то темная стена. Я встал и пошел к столбу. Крепко схватился за него. Воздух был горячий, как кипяток. Волосы на голове и руках вздыбились. Когда ударная волна прошла, я побежал посмотреть, живы ли все. Одна из туристок кричала, что потеряла ребенка. Его кто-то увез подальше отсюда, и с ним в итоге все было в порядке", - поделился Отырба.Началась паника. Игорю удалось собрать больше десятка человек и укрыть их под навесом одной из построек. Позже местные жители на личном транспорте вывезли их к республиканской трассе, где пострадавших ждали медики.Осколки снарядов падали с неба, как град в непогоду. Некоторые части боеприпасов до сих пор можно увидеть на месте происшествия – собранные в небольшую кучу, они лежат на земле как напоминание о произошедшей беде. Забыть о взрыве Игорю Отырба не дают полученные травмы."Я приходил в себя, наверное, еще месяц после этого. Был постоянный шум в голове, и сейчас, когда меняется погода, он иногда появляется", – сказал он.Сейчас повар из кафе у термальных источников Алиса Матуа вспоминает тот злополучный день с юмором, но пять лет назад, призналась она, ей пришлось испытать ранее невиданный страх. После того как ударной волной снесло кровлю нескольких зданий и выбило окна, Матуа подозвала туристов, принимавших солнечные ванны после грязевых процедур, и они вместе побежали вдоль реки к трассе."До трассы один километр. Так быстро, наверное, я раньше никогда не бежала. Буквально через несколько минут были у дороги. Впереди нас бежали животные – коровы, лошади, собаки. Бедные перепуганные гости бежали вслед за мной. Мимо пролетали булыжники, арматура, осколки. Как в нас ничего не попало, не знаю", – вспомнила она.В шоковом состоянии лучшего места для укрытия, чем автозаправочная станция, они не нашли. Только спустя время она поняла, что находиться рядом с АЗС в такой ситуации было не менее опасно."Я побоялась, что здесь сгорю и спряталась у заправки, пока за мной не приехал сын", –шутит Матуа.Николай Пистов из Пензы в августе 2017 года отдыхал с семьей в Приморском и спустя пять лет приехал туда снова. Жилье семья снимала у моря, и в момент взрыва они находились на берегу."Мы услышали сильный взрыв и увидели столб дыма, как гриб от атомной бомбы. Естественно, мы испугались. Началась паника среди людей. Дорога была закрыта и никого не выпускали. Мы планировали утром следующего дня уехать, но отбыли вечером, когда это произошло", – поделился Николай.Турист также добавил, что взрывная волна вырвала ворота гаража, в котором стоял его автомобиль, но в противоположную от транспорта сторону. Стекла окон в съемных комнатах выбило, и осколки едва не поранили его знакомую.После таких "приключений" в Абхазии, гости из Пензы выбирали другие направления для путешествий, но в этом году все же решили вернуться в республику."Мы три года подряд были в Крыму и с Абхазией его не сравнить. Здесь природа другая, нам нравится. Я даже забыл уже обо всем этом (о взрыве - прим.). Это вы мне сейчас напомнили", – смеется Пистов.Взрыв и последствияДиректор термальных источников в селе Приморское Руслан Авидзба о взрыве узнал по телефону. Так как дорога к объекту была перекрыта, он проехал туда объездным путем. Людей на месте уже не было, но увиденное потрясло Авидзба. Крыши припаркованных автомобилей были вдавлены в кузов ударной волной, ни одна крыша на близлежащих зданиях не уцелела, окна и двери были выбиты, техника и мебель сломаны.При всем этом Авидзба считает, что им крупно повезло. Военный склад располагался выше термальных источников, и взрывная волна прошла поверху, а не по прямой траектории."На фасаде гостиницы до сих пор видны две пробоины от осколков. Один из постояльцев находился в номере в ту минуту, и осколок срезал ножку его кровати. В рубашке родился. Кстати, он был в этом году тоже. Уехал пару дней назад. Жил в том же номере", –рассказал Авидзба.По словам Авидзба, взрывы грохотали еще несколько дней, но их становилось все меньше. Примерно через неделю, наконец, все окончательно стихло. Сильно пострадал также отцовский дом Руслана и три соседних. Они уже не подлежали восстановлению, и государство построило пострадавшим семьям новые дома.По примерным подсчетам Авидзба, "детонация" на складе нанесла ущерб оздоровительному комплексу в размере от восьми до десяти миллионов рублей. На объект не раз приезжали руководители правительства и профильных органов, специальные комиссии, но ущерб дирекции термальных источников так и не был компенсирован. Восстанавливать все пришлось за свой счет."Мы обращались в Министерство по налогам и сборам с просьбой освободить нас от уплаты налогов в связи с этим, но нам сказали, что такое решение может принять только Парламент. Туда мы не обращались", – отметил он.В сентябре того же года объект получил разрешение на возобновление работы, но посетителей было мало. Многие побоялись поправлять здоровье в Приморском. Те же, кто все же набрался смелости и решил понежиться в горячих ваннах, делали это под открытым небом. Параллельно с отдыхающими туристами на объекте трудились ремонтные бригады. Гостиницу и мини-отель удалось полноценно запустить спустя три года после взрыва.Новые дома и старые воспоминанияПо информации, полученной от руководства села Приморское, все пострадавшие в результате взрыва дома и квартиры были восстановлены или отремонтированы.Житель села Приморское Леварса Отырба вспомнил, что в тот день он принимал гостей. Они отдыхали в тени деревьев, и застолье было в самом разгаре. Его дом оказался на пути воздушного "цунами", спровоцированного взрывом боеприпасов."Вы ведь слышали, какой издает звук шифер, когда его бросают в костер? Примерно такие звуки были слышны поначалу. Подумали, что загорелась свалка за складом Минобороны. Потом будто гаубица долбанула и мы поняли, что шифер тут ни при чем", –рассказал Отырба.Неприятности не заставили себя долго ждать. Взрывная волна ударила прямо по дому Леварсы и снесла второй этаж, оставив лишь цоколь. По счастливой случайности никто не пострадал.Отырба вспоминает, что в селе начался хаос. Люди еще не понимали, что происходит и как им действовать. Все испугались, особенно дети. Для племянницы Леварсы та катастрофа не прошла бесследно. Девочка по сей день боится громких звуков, даже раскатов грома. Ей потребовалась помощь психотерапевта.Леварса остался дома один. Другие члены семьи переехали к родственникам, а сам он ютился в небольшом помещении без удобств, которое раньше служило летней кухней. В таких условиях он прожил около полутора лет, пока власти не построили семье Отырба новое жилье.Он не скрывает, что тот период выдался сложным и нервным. Строительство сильно затянулось, и многие были этим возмущены. Как он отметил, порой дело доходило до серьезных ссор с подрядчиками и чиновниками."Сегодня уже, конечно, я доволен тем, какой дом нам построили. Но только мы знаем, через что нам пришлось пройти за это время. Мы даже дорогу перекрывали и бастовали", – подчеркнул он.Семья Мкртчян, напротив, осталась довольна темпами и качеством ремонта дома, пострадавшего из-за взрыва. Но тот день члены семьи вспоминают как кошмарный сон."Мы схватили детей и побежали подальше отсюда. Затем сосед нас на машине отвез в Новый Афон. Не передать словами, как было страшно. Мы думали, что настал наш конец", – вспомнила Сусанна Мкртчян.Глава семейства Арут Мкртчян с сожалением отметил, что в суматохе они разминулись с гостьей из России, которая с ребенком снимала у них жилье. Увидели туристку они лишь через несколько дней по телевизору – россиянка лечилась в больнице.Детали и цифрыТаких происшествий в Абхазии никогда раньше не было. К месту взрыва были стянуты силы Министерства обороны, МЧС, служащие Седьмой российской военной базы и милиция.Усыпанную снарядами и осколками территорию разминировали специалисты Минобороны Абхазии и саперы Halo Trust при поддержке МЧС Абхазии. 3 августа по распоряжению президента Рауля Хаджимба была создана Государственная комиссия по ликвидации последствий и определению ущерба, нанесенного взрывом.В результате взрыва 11 семей остались без крыши над головой. Мины и снаряды разбросало в радиусе 1200 метров. Также значительно пострадал резервуар, который обеспечивал Приморское питьевой водой.Погибли три человека, еще 64 получили ранения. Общее количество домов, пострадавших при взрыве – 238. Только за первый год в месте происшествия было собрано более 33 тысяч взрывоопасных предметов.На ликвидацию последствий взрыва в селе Приморское Россия предоставила Абхазии 150 миллионов рублей.Расследование3 августа 2017 года Военной прокуратурой Абхазии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса республики (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).Как уточнили в Генпрокуратуре, предварительным следствием установлено, что 2 августа 2017 года, примерно в 16:20 на складе Минобороны Абхазии сначала поочередно произошли два небольших взрыва устройств, не установленных следствием. Эти взрыва привели к детонации хранившихся на складе крупнокалиберных снарядов и других боеприпасов. Склад загорелся, что привело к дальнейшим взрывам снарядов различной классификации. В результате происшествия жителям близлежащих домов был причинен физический и значительный материальный ущерб.В Генпрокуратуре пояснили, что следственная группа провела большой объем работы – осмотрела место происшествия, допросила очевидцев, потерпевших, людей, имеющих отношение к складу, в том числе и должностных лиц."Однако провести детальный осмотр непосредственного эпицентра места взрыва с изъятием грунта со следами взрывчатого вещества, фрагментами осколков, разорвавшихся и неразорвавшихся, взведенных снарядов, часть из которых залегали глубоко в грунте из-за опасности взрывов неразорвавшихся снарядов, не представлялось возможным", – ответили в ведомстве на запрос Sputnik.В письме также говорится, что возникла необходимость привлечения квалифицированных специалистов по взрывотехнике из-за рубежа. В связи с этим, 6 сентября 2017 года в компетентные органы России был направлен запрос об оказании правовой помощи в предоставлении необходимых специалистов. Предполагалось прибытие экспертов на место происшествия в рамках назначенной судебной взрывотехнической экспертизы, поскольку даже в случае изъятия фрагментов, предметов силами местных специалистов, их отправка в Россию для исследования была бы невозможна.Несмотря на своевременное обращение, спустя год, 19 ноября 2018 года в Военную прокуратуру Абхазии из России поступил отрицательный ответ на запрос. Причиной такого решения стал большой срок давности и факта проведения комплекса мероприятий, направленных на разминирование и устранение последствий.В документе говорилось, что проведение осмотра места происшествия, не позволит экспертам выявить фактические данные произошедшего, установить непосредственную причину взрыва, а также ответить на вопросы экспертов в постановлении о назначении судебной взрывотехнической экспертизы.Представитель Генпрокуратуры сообщил, что в настоящее время производство по данному уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых (что предусмотрено в п.1 ч.1 ст.208 УПК Абхазии)."В ходе предварительного следствия установить непосредственную причину взрыва, а соответственно и лиц, в действиях которых усматриваются нарушения правил обращения с боеприпасами, взрывчатыми веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, находящиеся в причинно-следственной связи между несоблюдением или нарушением правил и произошедшим взрывом, для привлечениях их к уголовной ответственности, не представилось возможным", – сообщили в Генпрокуратуре.Следствием рассматривалось несколько версий, которые не могут быть доказаны и иметь юридическую силу без подтверждения взрывотехнической экспертизы. Генпрокуратура уверена, что вопрос о необходимости строительства новых складов вооружений и боеприпасов, соответствующих всем нормам безопасности, стоит давно, и в случае затягивания решения по этому вопросу не исключено, что подобные происшествия будут повторяться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201116/Mezhdu-morem-i-kholmami-odin-den-iz-zhizni-sela-Primorskoe-1031287053.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180305/voennaya-prokuratura-abxazii-provela-rassledovanie-po-faktu-vzryva-v-primorskom-1023324581.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/delay-kopyta-kak-v-rayonakh-abkhazii-boryutsya-s-beskhoznoy-skotinoy-1040576693.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/poseschaemost-istochnikov-v-primorskom-i-kyndyge-sokratilas-v-dva-raza-1040189896.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/vodnaya-trevoga-sistemu-opovescheniya-o-podtopleniyakh-ustanovili-v-pyati-selakh-abkhazii-1038737446.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/vzaimnyy-interes-koltashov-ob-investitsiyakh-v-tursferu-i-v-energetiku-abkhazii--1040624978.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/pochti-vse-postradavshie-ot-stikhiynykh-bedstviy-v-abkhazii-poluchili-kompensatsii-1039426848.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190406/Razminirovat-stranu-rabota-HALO-Trust-Abkhazii-vchera-segodnya-1027029433.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180803/zachistka-v-primorskom-sapery-rabotayut-i-spustya-god-posle-vzryva-1024622382.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

абхазия, мощный взрыв в селе приморское