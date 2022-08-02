https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/uchenye-obnaruzhili-vtoruyu-pushku-xix-veka-vo-vremya-raskopok-v-sukhumskoy-kreposti-1040653016.html

Ученые обнаружили вторую пушку XIX века во время раскопок в Сухумской крепости

Ученые обнаружили вторую пушку XIX века во время раскопок в Сухумской крепости

Историко-архитектурный заповедник "Сухумская крепость" – уникальный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная от VI века... 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T09:35+0300

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Группа ученых во главе с деканом исторического факультета Абхазского госуниверситета Аликом Габелия обнаружила вторую пушку XIX века во время раскопок в Сухумской крепости. Об этом Sputnik сообщил начальник департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан.Крупнокалиберные пушки относятся к середине XIX века. Модель известна как "Отечественная или русская трехпудовая опытная бомбовая береговая пушка". Дальность стрельбы из такого орудия могла доходить до 2,5 километра. Такие пушки состояли на вооружении Российской империи.Ранее руководитель раскопок Алик Габелия сообщал, что после извлечения и изучения артефактов, их скорее всего установят на территории Сухумской крепости, где, по его словам, планируют организовать музей под открытым небом.Также 1 августа министр культуры Абхазии Даур Кове обратился к министру обороны Владимиру Ануа с просьбой оказать содействие в проведении раскопок на территории крепости. На сегодняшний день в раскопках принимают участие военнослужащие Министерства обороны Абхазии и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, а также волонтеры и любители истории.Одна из задач исследования – поиск могилы владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. В 2022 году отмечается 275-летие с года его рождения.По словам Алика Габелия, известно, что Келешбей был захоронен на территории Сухумской крепости. Здесь когда-то была и надгробная плита. Но могилу разрушили в конце 30-х годов прошлого столетия. Сегодня точное место погребения владетельного князя Абхазии неизвестно.На территории крепости уже найдены более 100 ядер от мелкокалиберных пушек, крупнокалиберная пушка, черепица и турецкие курительные трубки.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/dokopatsya-do-proshlogo-kak-v-sukhume-provodyat-arkheologicheskie-raskopki--1040344054.html

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