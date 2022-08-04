https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/bzhaniya-predpolozhil-chem-mozhet-byt-chrevata-neratifikatsiya-soglasheniya-po-pitsunde-1040702759.html

Бжания указал, чем может быть чревата нератификация соглашения по "Пицунде"

Бжания указал, чем может быть чревата нератификация соглашения по "Пицунде"

Межправительственное соглашение о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано 19 января 2022 года... 04.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-04T13:52+0300

2022-08-04T13:52+0300

2022-08-04T18:36+0300

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СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Если соглашение о передаче государственной дачи в Пицунде России не будет ратифицировано, это создаст негативный фон, предположил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с руководством и жителями Сухума."Потому что так уж получилось, что у нас к российской стороне просьба значительно больше, чем у руководства России к нам, и проблем у нас значительно больше, которые мы решаем с их поддержкой", – подчеркнул глава государства.Объекту в Пицунде более 60 лет, и тогда же он получил статус режимной территории.Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года. В июле документ появился в абхазском сегменте соцсетей и вызвал бурное реакцию в обществе. Документ все еще не ратифицирован и не вступил в законную силу.1 августа в Конституционный суд Абхазии поступил запрос от Народного Собрания проверить Соглашение на соответствие Конституции республики. Через два дня Конституционный суд вернул запрос заявителю, обнаружив в нем недостатки.Согласно определению и.о. руководителя Аппарата КС, который сослался на Кодекс о конституционной юрисдикции, заявитель в обращении должен был привести свою позицию по поставленному вопросу и дать ее правовое обоснование. К тому же в запросе Парламента не указаны положения, которые противоречили бы Конституции Абхазии.Ранее Бжания обсудил с представителями политических партий и ветеранских организаций вопрос передачи в собственность России госдачи в Пицунде. Присутствовавшие единогласно поддержали позицию президента о необходимости ратификации документа.Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по Соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/shurgalin-podtverdil-zainteresovannost-rossii-v-ratifikatsii-soglasheniya-o-gosdache-v-pitsunde-1040493829.html

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