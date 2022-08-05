https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/eshba-obsudil-organizatsiyu-dorozhnogo-dvizheniya-v-sukhume-s-delegatsiey-pravitelstva-moskvy-1040745890.html

Эшба обсудил организацию дорожного движения в Сухуме с делегацией правительства Москвы

Эшба обсудил организацию дорожного движения в Сухуме с делегацией правительства Москвы

В последние годы количество автомобилей в Абхазии значительно увеличилось, и уже сейчас в час пик на сухумских дорогах образуются заторы. 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T18:20+0300

2022-08-05T18:20+0300

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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба обсудил с делегацией правительства Москвы вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщает сайт столичной администрации. "Давно планируем наладить контакты с мэрией Москвы по разным направлениям. В ближайшее время планируется подписание меморандума о взаимодействии, и одно из направлений – транспорт, где вы можете поделиться опытом", – подчеркнул Беслан Эшба.По словам руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаила Кизлыка, абхазская и российская столица могут наладить взаимодействие в сфере организации движения, светофорного регулирования и правильного проектирования улиц. Кроме того, Кизлык обратил внимание на то, что по вечерам на сухумских дорогах образуются заторы. Московские специалисты, по его словам, понимают, как справляться с этой проблемой, и могут помочь своим абхазским коллегами. "Есть понимание того, как справляться с таким потоком. Понимаем, как за счет современного подхода, методологии, управления интеллектуальной составляющей, можно правильно организовывать работу", – сказал он. Кизлык добавил, что Москва стала самым безопасным субъектом федерации по вопросам дорожного движения, и этому способствовали организация видеонаблюдения на дорогах и неотвратимость наказания для водителей, нарушающих правила. Замглавы администрации Сухума Леон Кварчия добавил, что уровень автомобилизации населения Абхазии значительно возрос, и если власти не начнут предпринимать меры, в центре города будет невозможно ездить из-за бесконечных пробок. "Глава администрации Сухума Беслан Эшба ставит задачу, заключающуюся в том, чтобы предпринять меры в качестве упреждения. Это касается и схемы организации транспортных потоков, парковочных пространств, и оптимизации маршрутной сети общественного транспорта", – пояснил Кварчия. Приезд московских специалистов в Сухум прошел в рамках соглашения между правительствами Москвы и Абхазии о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях.

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