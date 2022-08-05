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Подвели итоги работы ОВД по Гудаутскому району за прошедшее полугодие

Подвели итоги работы ОВД по Гудаутскому району за прошедшее полугодие

На совещании подвели итоги работы за первое полугодие 2022 года и определили приоритетные задачи в части обеспечения правопорядка и общественной безопасности. 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T14:53+0300

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СУХУМ, 5 авг – Sputnik. В ОВД Гудаутского района прошло отчетно-плановое совещение с участием министра внутренних дел Вальтера Бутба, руководства МВД и начальников подразделений райотдела. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Таким образом, раскрываемость составила 86%, что на 14,1% выше показателей того же периода прошлого года.По словам Гицба, упор сотрудники правоохранительных органов делают на выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ и изъятию незаконно хранимого огнестрельного оружия.Также, исходя из отчета, в районе снизилось количество преступлений против собственности – в этом полугодии было совершено шесть таких преступлений, три из которых уже раскрыто.В ходе совещания было отмечено, что МВД ведет работу по пресечению хищения собственности отдыхающих и обеспечению общественной безопасности в районе в целом, личный состав несет службу в усиленном режиме.По итогам встречи Вальтер Бутба обозначил приоритетные задачи райотдела – как оперативные мероприятия по расследованию преступлений, так и профилактические. В частности, он отметил необходимость усилить работу по розыску лиц, скрывающихся от следствия и суда.

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