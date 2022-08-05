https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/ucheba-v-rossii-kakie-spetsialnosti-vybrali-abkhazskie-abiturienty-v-etom-godu-1040728374.html

Учеба в России: какие специальности выбрали абхазские абитуриенты в этом году

Учеба в России: какие специальности выбрали абхазские абитуриенты в этом году

Согласно учтенным пожеланиям и потребностям Абхазии, квоты на обучение в российских вузах на 2022-2023 учебный год были увеличены с 52 до 90. 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T12:13+0300

2022-08-05T12:13+0300

2022-08-05T13:10+0300

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СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов в интервью Sputnik рассказал, какие специальности предпочли абхазские абитуриенты, поступившие в российские вузы.Восемь человек выбрали архитектуру, семеро – экономику и таможенное дело, по шесть выпускников поступили на такие специальности, как информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, лингвистика и филология.Четыре абитуриента выбрали математику и механику, столько же - юриспруденцию, на электроэнергетику поступили трое. Специальность "туризм и гостиничное дело" предпочли двое, столько же предпочли педагогическое образование."Мы хотим отметить, что из года в год будущие абитуриенты показывают достаточные знания для успешного поступления и обучения в российских вузах. Большинство из них выбирают обучение в универстетах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Но в этом году многие абитуриенты осознано делали выбор в сторону вузов других городов российской Федерации - Ростова-на-Дону, Астрахани, Казани, Ставрополя, Волгограда и других", – отметил Федотов.Он также добавил, что в Абхазии, как и в мире в целом, устойчиво растет интерес к обучению в России, и ярким показателем стало то, что Россотрудничество увеличило квоты для иностранных студентов и соотечественников, проживающих за рубежом, до 25 тысяч.Прием документов на обучение в России на 2023-2024 учебный год начнется с 1 сентября этого года. В социальных сетях Русского Дома в Сухуме будет организована помощь в виде путеводителя для абитуриентов, поступающих в Россию. В нем будет подробная информация об отборе на обучение, заполнении анкет, списках необходимых документов и так далее.Федотов отметил, что на сегодняшний день количество квот не определено, но Россотрудничество, как всегда, будет учитывать потребности Абхазии для подготовки новых кадров.

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