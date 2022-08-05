https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/zapad-khochet-sebe-drugoy-globus-1040720932.html

Запад хочет себе другой глобус

Запад хочет себе другой глобус

Появились две очень похожие публикации о том, что за развал идет в западных странах по части даже не госуправления, а в целом отношений общества с политиками... 05.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-05T09:37+0300

2022-08-05T09:37+0300

2022-08-05T09:37+0300

мнение

колумнисты

авторы

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101746/14/1017461465_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4e9f523da0010654e1585ce62ad553e3.jpg

Насчет англичан — человек с горечью говорит, что там происходит примерно то же, что в Японии (или, добавим, в Италии и прочих похожих местах): меняется четвертый премьер-министр за шесть лет. И каждый следующий все хуже, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.Вот сейчас, похоже, будет Лиз Трасс, которая поменяла убеждения уже несколько раз, от либертарианки до либерал-демократки, потом консерваторши, а остался от всего этого неисправимый ястребизм по отношению к Китаю и России, и только. Ее Консервативная партия — это "партия вообще", близкая к монополии на власть, но без внятных принципов.И дальше хорошая цитата: такое бывает "в обществах с низким доверием, которые вообще уже не общества", где "даже всемогущий доллар или фунт уже не так надежны, как раньше". И единственное, во что в таких ситуациях верит политик — это в то, что если хочешь выжить, знай, что у всех коллег ножи наготове.И ведь что тут интересно: автор мог бы поставить вопрос о том, что это за партия такая — британские консерваторы. Он это почти уже делает, перечисляя особенности и отличия поведения и Маргарет Тэтчер, и всех ее наследников вплоть до Бориса Джонсона. Но дело не в поведении, а в сути — в конце-то концов, изначальная идея любой партии была в том, что это часть людей в обществе, придерживающаяся какой-то общей идеи и пытающаяся уговорить общество претворить эту идею в жизнь. При этом есть другие части, с другими идеями, и все борются за истину — за лучший подход к управлению государством. Истина в итоге побеждает.Британские консерваторы проделали в этом плане долгий путь. Настолько долгий, что не вполне ясно, что у них там за консерватизм. Когда-то партия действительно представляла определенные группы общества — аристократию с ее владениями и культурой, при Тэтчер упор был скорее на мелких собственников, которые тоже являются носителями старой доброй британской культуры (включая неумеренное употребление напитков в пятницу вечером, после тяжелой работы).И все это время консерваторы боролись, по сути, с рабочим классом, чью слегка социалистическую идеологию представляли лейбористы ("партия труда"). Но сегодня лейбористы выродились в притон всех безумных левых идей, которые сотрясают западные общества, в популярную версию глобализма. При этом они сблизились по множеству вопросов с консерваторами, а те сдвинулись ближе к лейбористам. И общая проблема немалой части Европы в том, что партии их становятся одинаковыми, избиратель с большим трудом отличает одну от другой и часто не понимает, а надо ли вообще за кого-то голосовать — все одинаковы.А вот в США ровно наоборот — там партии не слились, а разошлись до такой степени, что разорвали страну на две ненавидящие друг друга примерно равные половины. И — да, обо всем этом тоже давно уже пишут.Но наш-то наблюдатель за британскими консерваторами занят не политологическим анализом, а регистрацией ощущений среднестатистического человека: политики превращаются в людей, которые, вместо того чтобы представлять чьи-то взгляды, вообще этих взглядов не имеют. И от этого творится полный развал всего.Про Америку почти дословно то же самое: сначала долго и подробно о том, что у нынешних руководителей страны язык без костей. А именно: Джо Байден сначала был против абортов (более важной темы у них там нет!), сегодня — за, сначала обещал наказать Саудовскую Аравию, потом поехал туда с визитом, сначала пугал публику ужасами из-за мексиканской границы, потом пообещал, что там не будет никаких стен. И то же самое с прочими политиками.В виде эпиграфа у автора идет цитата из Сократа о том, что настоящий государственный деятель должен быть твердой реальностью среди теней. А тени — это то, во что превратилось все общество. Дословно — в мир, "где все стало ненастоящим, пустым и фальшивым". Там "президенты не руководят, полиция не охраняет, учителя не учат, прокуроры не обвиняют, пасторы не верят в Библию", "все стали актерами, не понимающими, что на самом деле они лишь играют роль". И добром для США — и для прочих — это не кончится.То есть людям начинает казаться, что они живут в мире, где слова стали пустыми и не означающими того, что должны означать (некую твердую реальность). И поэтому не ладятся уже не слова, а дела. Тут у нас нечто очень, очень знакомое.А именно: у Сократа был современник по имени учитель Кун, он же Конфуций. Который на интересующую нас тему высказался намного лучше, заявив, что наведение порядка в обществе и государстве надо начинать с исправления (или "выпрямления") имен. То есть — с приведения имен (названий) в соответствие с тем, что эти названия обозначают. Например, если ты беспринципный политикан и пустозвон, то не надо называться государственным деятелем.К чему приводит неспособность называть вещи своими именами и как на такую неспособность реагируют люди в стране, философ описывает очень четко. Вот так:"Если имена не выпрямлены, то и речам не будут послушны.Если речам не будут послушны, то и дела не будут выполняться.Если дела не будут выполняться, то ритуал и музыка (культура, религия. — Д.К.) не будут процветать.Если ритуал и музыка не будут процветать, то наказания не достигнут цели.Если наказания не достигнут цели, то и народу некуда будет ни приложить руку, ни поставить ногу.Поэтому если благородный муж что-либо именует, то непременно для того, чтобы можно было высказать в речах.А если что-либо высказывает в речах, то непременно для того, чтобы это можно было осуществить".Слушайте, здесь ведь та самая ситуация, когда президенты не управляют, учителя не учат и так далее. Человек жил в шестом-пятом веках до нашей эры, описывал реально существовавший раздрай в китайском обществе того времени, а получается — как будто Запад сегодня.Но тут горюющих можно утешить: вот же тот самый Китай с тех пор как поднялся, а было ведь, видимо, совсем плохо — Конфуций не зря печалился.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/indiya-gotova-poluchit-svoego-premer-ministra-v-britanii-1040531225.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/myaso-bolshe-ne-po-karmanu-kak-sanktsii-udarili-po-britantsam-1040480897.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/u-putina-problema-na-zapade-zakonchilis-soperniki-1040244040.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/on-za-udary-po-rossii-kto-smenit-borisa-dzhonsona-1040128277.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/britaniya-gotovitsya-k-geopoliticheskoy-voyne-na-dva-fronta-1039287919.html

великобритания

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101972/11/1019721101_40:0:245:204_100x100_80_0_0_d15092cfef5939101151308b060e8a29.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101972/11/1019721101_40:0:245:204_100x100_80_0_0_d15092cfef5939101151308b060e8a29.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101972/11/1019721101_40:0:245:204_100x100_80_0_0_d15092cfef5939101151308b060e8a29.jpg

мнение, колумнисты, авторы, великобритания