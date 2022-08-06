https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/rossiyskie-voyska-unichtozhili-bolee-80-naemnikov-na-ukraine-1040764015.html

Российские войска уничтожили более 80 наемников на Украине

Российские войска уничтожили более 80 наемников на Украине

Российские власти не раз указывали на то, что при попустительстве западных стран на территорию Украины попадают иностранные наемники. 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T15:15+0300

2022-08-06T15:15+0300

2022-08-06T15:16+0300

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по опорному пункту "Иностранного легиона" в Днепропетровской области, уничтожив более 80 иностранных наемников и 11 единиц спецтехники. Об этом сообщает Минобороны России.Также ВКС России нанесли удары по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области. Более 70 националистов уничтожено, еще около 150 получили ранения.За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады, живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донецкой Народной Республике и украинский склад горючего с запасами дизельного топлива тонн для военной техники оперативной группировки войск "Днепр" в районе Запорожья.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО "Ольха" и американских "HIMARS" в Харьковской области, подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.Кроме того, за сутки ВКС России уничтожили два украинских самолета Су-25 - один был уничтожен в воздушном бою, другой был сбит системой ПВО. Также средствами противовоздушной обороны сбито восемь беспилотников и перехвачено 26 реактивных снарядов систем залпового огня.

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