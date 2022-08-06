https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/rossiyskie-voyska-unichtozhili-bolee-80-naemnikov-na-ukraine-1040764015.html
Российские войска уничтожили более 80 наемников на Украине
Российские войска уничтожили более 80 наемников на Украине
Российские власти не раз указывали на то, что при попустительстве западных стран на территорию Украины попадают иностранные наемники. 06.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-06T15:15+0300
2022-08-06T15:15+0300
2022-08-06T15:16+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0d/1038093762_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1ad93656a9be56f1f5070eba1edcc3d6.jpg
СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по опорному пункту "Иностранного легиона" в Днепропетровской области, уничтожив более 80 иностранных наемников и 11 единиц спецтехники. Об этом сообщает Минобороны России.Также ВКС России нанесли удары по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области. Более 70 националистов уничтожено, еще около 150 получили ранения.За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады, живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донецкой Народной Республике и украинский склад горючего с запасами дизельного топлива тонн для военной техники оперативной группировки войск "Днепр" в районе Запорожья.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО "Ольха" и американских "HIMARS" в Харьковской области, подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.Кроме того, за сутки ВКС России уничтожили два украинских самолета Су-25 - один был уничтожен в воздушном бою, другой был сбит системой ПВО. Также средствами противовоздушной обороны сбито восемь беспилотников и перехвачено 26 реактивных снарядов систем залпового огня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/minoborony-rossii-obvinilo-kievskiy-rezhim-v-yadernom-terrorizme-1040752991.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/skhod-laviny-v-donbasse-avdeevskiy-ukreprayon-vsu-vzloman-1040716479.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0d/1038093762_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e22b771729a7c809bc157f45631a2aad.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили более 80 наемников на Украине
15:15 06.08.2022 (обновлено: 15:16 06.08.2022)
Российские власти не раз указывали на то, что при попустительстве западных стран на территорию Украины попадают иностранные наемники.
СУХУМ, 6 авг - Sputnik.
Российские войска нанесли высокоточный удар по опорному пункту "Иностранного легиона" в Днепропетровской области, уничтожив более 80 иностранных наемников и 11 единиц спецтехники. Об этом сообщает
Минобороны России.
В Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнем артиллерии поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В результате ударов уничтожено свыше 400 националистов.
Также ВКС России нанесли удары по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области. Более 70 националистов уничтожено, еще около 150 получили ранения.
За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления 10-й горно-штурмовой бригады, живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донецкой Народной Республике и украинский склад горючего с запасами дизельного топлива тонн для военной техники оперативной группировки войск "Днепр" в районе Запорожья.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО "Ольха" и американских "HIMARS" в Харьковской области, подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.
Кроме того, за сутки ВКС России уничтожили два украинских самолета Су-25 - один был уничтожен в воздушном бою, другой был сбит системой ПВО. Также средствами противовоздушной обороны сбито восемь беспилотников и перехвачено 26 реактивных снарядов систем залпового огня.