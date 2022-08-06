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Теймураз Хишба: Абхазия будет развивать индустрию международного автотуризма

Теймураз Хишба: Абхазия будет развивать индустрию международного автотуризма

Глава Минтуризма Абхазии выступил в роли спикера на круглом столе "Практики и перспективы развития индустрии кемпингов и международного автотуризма". 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T11:30+0300

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СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на полях Российского туристического форума заявил, что республика в ближайшее время начнет развивать кемпинги и направление международного автотуризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В рамках дискуссии, посвященной непосредственно теме автотуризма, на которой Хишба был спикером, обсуждались методологии организации кемпингов, стимулирование и поддержка такого рода микробизнеса в регионах, и многое другое. Он подчеркнул, что ранее глава республики поднял вопрос развития автотуризма в Абхазии, и ведомство уже работает в этом направлении.Хишба напомнил гостям форума, что во времена СССР Абхазия была одним из самых популярных курортов, и в те годы автокемпинги в республике были. Кроме того, он рассказал, что в прошлом году Абхазию посетило самое большое количество отдыхающих за 30 лет."С момента развала Советского Союза - это более 1,5 млн человек. Для понимания скажу, что в Абхазии живёт всего 240 000 человек и 1,5 млн человек это достаточно большая цифра. Что касается 2022 года, то в сутки, достаточно узкую границу с Россией проходит рекордное количество человек - 65 тысяч", - рассказал он.Министр отметил, что в сутки российско-абхазскую границу в обе стороны проезжает 11 тысяч автомобилей, и это - абсолютный рекорд. Он добавил, что тенденции таковы, что люди в принципе стали чаще путешествовать на машинах, и у Абхазии, которая начинает двигаться в этом направлении, есть огромный потенциал, в том числе и транзитный - ведь через территорию республики можно попасть в Турцию, Армению, Грузию, Иран и Азербайджан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/teymuraz-khishba-obsudil-perspektivy-razvitiya-turizma-v-abkhazii-s-zamglavy-rosturizma-1040739114.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220802/minturizma-abkhazii-planiruet-provesti-investitsionnyy-forum-v-sukhume-v-kontse-oseni-1040671267.html

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