https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/maksim-gvindzhiya-posle-sobytiy-2008-goda-status-kvo-abkhazii-stal-stabilnym-1040821432.html

Гвинджия: после событий 2008 года статус-кво Абхазии стал стабильным

Гвинджия: после событий 2008 года статус-кво Абхазии стал стабильным

В этот день 14 лет назад Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии в нарушение международных соглашений. 08.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-08T19:45+0300

2022-08-08T19:45+0300

2022-08-08T19:52+0300

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О том, как отразилась "Пятидневная война" в Южной Осетии на статусе-кво Абхазии, почему события 2008 года идентичны тем, что происходят сейчас на Украине, и откроет ли Грузия второй фронт против России, рассказал в эфире радио Sputnik экс-министр иностранных дел Абхазии, советник президента по международным вопросам Максим Гвинджия.SputnikПосле "Пятидневной войны" в Южной Осетии в августе 2008 года статус-кво Абхазии стал неизменным и стабильным. Об этом в эфире радио Sputnik заявил экс-министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия."У нас снизилось количество военных провокации на границе между Абхазией и Грузией, потому что там стоят теперь российские войска совместно с абхазскими. Можно сказать, что ситуация в Абхазии и Южной Осетии стабилизировалась за эти годы", - отметил он.По мнению Гвинджия, события в Южной Осетии и на Украине - звенья одной цепи."Сегодня, на фоне событий на Украине, эта тема вновь актуальна. Конечно, прослеживаются определенные параллели - очевидно, что при западной поддержке украинские националисты, украинские войска уже тогда проходили подготовку. И украинские военные уже тогда активно участвовали в той августовской войне. Это уже подтвержденный факт. Поэтому то, что происходит сегодня, - это продолжение того, это попытка "укусить" Россию с разных сторон. Тогда была попытка предпринять первую провокацию, а затем создавалась Украина, как второй раздражающий фактор для России и ее союзников. События августа 2008 года и то, что происходит сейчас - это звенья одной цепи", - считает Гвинджия.Он отметил, что сигнал, который был дан Россией по поводу расширения НАТО, западные страны не восприняли всерьез."Он (сигнал-прим.) не был воспринят еще во время мюнхенского выступления Владимира Путина. Многие сидевшие в зале слушали внимательно и делали выводы, а многие просто улыбались открыто, не скрывали свой сарказм. Очевидно, что те, кто не скрывали сарказм, и стояли во главе всех этих процессов, которые потом начали происходить. И тогда Запад еще подтвердил, что они не намерены слушать Россию и прислушиваться к ее сигналам и воспринимать ее красные линии", - подчеркнул экс-министр иностранных дел.Будет ли второй фронт?В случае открытия "второго фронта" против России, Грузия потеряет больше, чем может приобрести, уверен Гвинджия."Определенно, что теперь в руководстве Грузии появилось больше думающих людей. Естественно там свои профессионалы, которые возможно проанализировали ситуацию, они считают возможные риски, возможные потери, и определенно никому не нужна эта война. И очевидно, что сигнал Грузии как бы говорит о том, что они не отказываются от своих евроатлантических стремлений, но при этом не собираются быть рычагом для Запада против России. Я расцениваю этот сигнал, как четкое осознание того, что в случае начала военных действии, открытия второго фронта Грузия потеряет больше, чем может приобрести. Но нельзя отказываться от той мысли, что Грузия все равно будет рассматривать и силовое решение нашего конфликта. И если бы ситуация сегодня была другая, если бы они были уверены в своей победе, они возможно открыли бы второй фронт", - добавил Максим Гвинджия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/andrey-rudenko-vstuplenie-gruzii-v-nato--krasnaya-liniya-dlya-rossii-1036965619.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220725/politolog-otsenil-vozmozhnost-otkrytiya-vtorogo-fronta-v-gruzii-1040507747.html

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