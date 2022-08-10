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Абхазия вошла в пятерку популярных направлений для отдыха в бархатный сезон

Абхазия вошла в пятерку популярных направлений для отдыха в бархатный сезон

По данным туроператора "Дельфин", спрос на отдых в Абхазии увеличился на 15-20% по сравнению с прошлым годом. 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T16:47+0300

2022-08-10T16:47+0300

2022-08-10T18:27+0300

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Абхазия вошла в пятерку самых бронируемых направлений для путешествия в бархатный сезон, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Первое место в рейтинге получил Сочи, по данным туроператора FUN&SUN на 1 августа, бронирования жилья в олимпийской столице на сентябрь в сравнении с аналогичным периодом 2021 года выросли на 72%.По данным туроператора "Дельфин", доля Абхазии в продаже туров на юг выросла на 12 процентных пунктов по сравнению с прошлым сезоном и достигла 41%. Туроператоры подчеркивают, что найти свободные номера в лучших гостиницах Страны души уже не так легко.Третье место российские туристы отдали Анапе, которая по-прежнему популярна, несмотря на закрытый аэропорт. Четвертую и пятую строчки заняли Кавказские Минеральные Воды и Геленджик.В отличие от прошлого года Крым не занимает видную строчку в рейтинге. Это связано как с закрытым аэропортом, так и с близостью полуострова к зоне боевых действий на Украине.Кроме того, туроператоры отмечают подорожание туров на конец лета-начало осени на 10-15%. Так, например, по данным FUN&SUN, в середине сентября неделя в отеле в Абхазии на двоих обойдется минимум в 18 тысяч рублей.

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