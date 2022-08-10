https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/demokraty-mochat-trampa-v-sortire-1040843916.html

Демократы мочат Трампа в сортире

Демократы мочат Трампа в сортире

Экс-президент США Дональд Трамп планирует побороться за пост главы государства на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году. 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T12:05+0300

2022-08-10T12:05+0300

2022-08-10T12:31+0300

колумнисты

мнение

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дональд трамп

сша

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Вести с американских полей сегодня звучат так, что их как-то даже неловко цитировать в респектабельном издании. Извини, Роскомнадзор, просто. В общем, известная американская журналистка, колумнистка, корреспондент старейшей и влиятельнейшей газеты New York Times в Белом доме Мэгги Хаберман начала раскручивать свою книгу про Дональда Трампа.Выход книги назначен на 4 октября, незадолго до промежуточных выборов, и заранее понятно, что в ней будет собран весь возможный компромат на экс-президента. Впечатляет, однако, рекламная кампания. Нет, ладно бы эту дрянь сочинил какой-нибудь таблоид, местный аналог незабвенного "СПИД-Инфо". Но Мэгги Хаберман — интеллигентнейшая дама из интеллигентнейшей нью-йоркской семьи. New York Times, на которую она работает, всегда считалась светочем интеллектуальной влиятельной журналистики. И вот эта дама, осыпанная Пулитцеровскими и другими премиями, своими наманикюренными пальчиками заталкивает записочки в унитаз, а потом фоткает их на мобильник и предъявляет общественности: смотрите, как, мол, плохо обращался с секретными документами президент Трамп.Унитазная тема в критике Трампа отнюдь не нова. Нельзя сказать, что "бумаги Хаберман" — это внезапный выплеск креатива. Помнится, еще в 2016 году в интеллигентнейшем интернет-издании Salon.com, специализировавшемся на рецензиях об артхаусном кино, внезапно появились фотографии туалетных кабинок — в качестве иллюстрации к церемонии инаугурации Дональда Трампа. Редакция, таким образом, показывала фигу в кармане.Потом Трампа усердно травили разнообразными унитазами: то "дарили" ему арт-объекты в виде унитаза, то делали соответствующие инсталляции, то вбрасывали в СМИ истории про золотые предметы в санузлах его самолетов и поместий. Все это, разумеется, оказывалось лажей, но политттехнологи продолжали работать по методичке. Сейчас всем понятно, что Трамп опять собрался в президенты, так что туалетная тема вновь в тренде.На территории России американцы тоже, кстати, вбрасывали эту тему устами блогера Навального. В его ролике о "дворце Путина", который оказался и не дворцом, и не Путина, тоже фигурировал какой-то нарисованный на компьютере дорогой санузел. А потом американские кураторы раздавали митингующим за Навального туалетные ершики. Почерк был очень узнаваемым. Но у нас людям противно участвовать в этих дешевых постановках, и тема не взлетела.В Америке же туалетную тему решено качать всерьез. Одновременно сигнал Трампу послали и силовики. Позавчера весь день его поместье в Мар-а-Лаго обыскивали фэбээровцы. Более сотни силовиков вломились в огромный комплекс, перевернув там все вверх дном и насмерть перепугав редких гостей. Самого Трампа не было, в поместье жила лишь прислуга и несколько друзей экс-президента. Фэбээровцы взломали сейф и вывезли из Мар-а-Лаго несколько коробок с документами.Такого, что называется, старожилы не припомнят. К своим президентам в Америке всегда относились как к священным коровам. Подчеркнутое уважение, пожизненный высочайший статус, никаких "экс-" в приставке. Президент — он на всю жизнь президент. А тут такое.По словам силовиков, обыск связан с поиском неких секретных документов, которые могли оказаться в распоряжении Трампа в Белом доме. Тема с унитазом оформляет ту же идею для широких масс. А цель всех этих атак — вытащить (или, на худой конец, сфабриковать) какие-нибудь улики, которые позволят предъявить Трампу обвинение и начать против него судебный процесс.На самом деле, посадить его пытаются с января 2020 года. Это просто заветная цель "глубинного государства". Все расследование событий 6 января, когда толпа его сторонников зашла в Капитолий, ведется так, чтобы обвинить Трампа в том, что он подстрекал массы к бунту. Тут вам будут и мятеж, и госизмена, а в перспективе "срока, срока огромные".Интересно, что свидетели событий 6 января регулярно гибнут при загадочных обстоятельствах, а сотни участников до сих пор сидят по тюрьмам — в чудовищных условиях и без надежды на справедливый суд. Все это, если смотреть без предубеждения, напоминает какую-то пиночетовскую хунту. Режим беспощадно прессует оппозиционного политика и без суда гноит в тюрьме его сторонников."Это методы, как в банановой республике", — возмутился по поводу обыска губернатор Флориды Рон де Сантис. Интересно, что буквально за день до этого он с треском проиграл Трампу на съезде республиканцев в Техасе. Экс-президенту там выразили доверие 67 процентов человек, де Сантису — почти в три раза меньше. В Техасе стало понятно, что, несмотря на все внутрипартийные трения, лидерство Трампа среди республиканцев нерушимо и соперников в своей партии у него практически нет.На промежуточных выборах в ноябре обещают победить сторонники Трампа. Пройдя в сенат и в конгресс, они обеспечат ему мощную группу поддержки. Не выиграть выборы 2024 года ему будет очень трудно. Другое дело, что Трамп до сих пор не рискует официально объявлять, что на выборы пойдет. В атмосфере всеобщего озверения очевидно, что это решение может оказаться реально опасным не только для него, но и для его многочисленной родни. В соцсетях угрожали его младшему сыну, когда тот был еще совсем ребенком. Совсем недавно неудачно упала с лестницы и умерла его бывшая жена — красивая, здоровая, богатая женщина, для таких 73 года — это просто ни о чем.Но почему такой яркий деграданс происходит сегодня в политической жизни Америки? Раньше случались, конечно, и убийства кандидатов, и убийства президентов, но обычно внутриполитическая грызня быстренько заталкивалась под ковер. Миру предъявляли все-таки нечто похожее на демократический процесс. Политическая борьба не строилась на бумажках, плавающих в унитазе. А сейчас мы все с изумлением смотрим, как Америка превращается в какую-то, извините за выражение, Украину.Отчасти причина такого одичания в том, что страна окунулась в свою версию "святых 90-х". Стремительно падает уровень жизни, растут очереди за бесплатной едой. Разложение и деградация идут по всем фронтам. По улицам крупнейших городов и сиявших когда-то мегаполисов бродят тысячи бездомных. Они на глазах у всех ширяются и бухают. Криминал просто зашкаливает: чем больше город, тем опаснее выходить на улицу с наступлением темноты.Экономика скукоживается, парализованная искусственными дефицитами и зверским ростом цен. Расслоение царит дичайшее, такого мы не видали даже в 90-е — все-таки и наши богатые были победнее, и наши бедные были побогаче. Всех тогда спасали бесплатное образование и немыслимая дешевизна жизни — транспорт, аренда, коммуналка не стоили практически ничего. В сегодняшней Америке все это стоит запредельных денег.И главное — страшная неуверенность во всем. Никто не знает, что будет завтра. Горизонт планирования — что у бомжа, что у миллионера — ограничен буквально одним-двумя днями. В такой атмосфере люди ведутся на самые дикие лохотроны, верят в самые нелепые вещи. У нас были сеансы Кашпировского. В современной Америке единственные успешно растущие отрасли экономики — это секс-услуги и разного рода колдовство, ведовство, черная магия. Кстати, особо прогрессивные колдуны регулярно проводят массовые ритуалы по наведению порчи на Дональда Трампа. Логично, что и политическая борьба в таких условиях быстренько архаизируется, превращаясь в череду полубандитских разборок.Сами американцы при этом полагают, что им выстроили "поздний Советский Союз". "Вместо кагэбэшников, следящих за людьми, у нас появились соцсети, — описывает ситуацию известный журналист Роб Карсон (не путать с Такером Карлсоном). — Демпартия и Байден пытаются создать "Министерство дезинформации" (автор имеет в виду совет по борьбе с дезинформацией. — Прим. ред.). <…> ФБР и налоговая превратились в оружие против американцев. Вместо газеты "Правда" у нас Facebook* и YouTube. <…> Американцам запрещено высказывать мнение, отличное от мнения демпартии, практически по всем вопросам: COVID-19 и лэптоп Хантера Байдена, вмешательство России в выборы, антифа, BLM, трансгендеры…"Тут действительно заметна разница. Шоковые 90-е были для нас, как ни крути, временем свободы — читай что хочешь, езжай куда хочешь. Это значительно смягчало бытовые неурядицы. Американцев же одновременно посадили на голодный паек и прикрутили им все политические свободы. Пожалуй, единственная свобода осталась — купить винтовку и расстрелять побольше людей. Что они и проделывают регулярно.На самом деле, жизнь, которую правящая демпартия выстраивает для американцев, ужасно напоминает тот вымышленный киношный "Советский Союз", который они сами себе сочиняли на протяжении всей холодной войны. Нищие ширнармассы ходят строем, поют хором. Они агрессивны, дики, необразованны, все время ругаются и дерутся. Хозяева жизни наслаждаются бухлом и проститутками — на манер Хантера Байдена. Тупая пропаганда звучит из каждого утюга и зомбирует и тех, и других. В общем, все как в голливудской залепухе. Приятного просмотра!* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, мнение, авторы, дональд трамп, сша