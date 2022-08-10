https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/mayning-fermu-obnaruzhili-v-ochamchyrskom-rayone-1040840473.html

Майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе

Майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе

На территории Абхазии майнинг криптовалют запрещен. Это связано с недостатком электроэнергии и ветхостью инфраструктуры. 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T09:00+0300

2022-08-10T09:00+0300

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. В селе Акуаскиа Очамчырского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконно действующую криптоферму, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Криптоферма была расположена на территории приусадебного участка, принадлежащего Астамуру Цулукия. По факту незаконного подключения к электросети и использованию электроэнергии для добычи криптовалют был составлен протокол об административном правонарушении.Майнинг на территории Абхазии запрещен до 31 декабря 2022 года. Также запрещен ввоз в республику аппаратов для добычи криптовалют. Ранее председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсоу Сангулия заявлял о том, что с конца февраля 2021 года профильными органами было выявлено 6872 аппарата для добычи криптовалют, составлено 138 дел и направлено в суд. Общая сумма штрафа составила 12,5 миллиона рублей, из которых 5,5 миллиона рублей уже оплачено.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/vyyavlenie-kriptoferm-sokratilos-zayavil-glava-gosstandarta-abkhazii-1040431586.html

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