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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/mayning-fermu-obnaruzhili-v-ochamchyrskom-rayone-1040840473.html
Майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе
Майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе
На территории Абхазии майнинг криптовалют запрещен. Это связано с недостатком электроэнергии и ветхостью инфраструктуры. 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T09:00+0300
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. В селе Акуаскиа Очамчырского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконно действующую криптоферму, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Криптоферма была расположена на территории приусадебного участка, принадлежащего Астамуру Цулукия. По факту незаконного подключения к электросети и использованию электроэнергии для добычи криптовалют был составлен протокол об административном правонарушении.Майнинг на территории Абхазии запрещен до 31 декабря 2022 года. Также запрещен ввоз в республику аппаратов для добычи криптовалют. Ранее председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсоу Сангулия заявлял о том, что с конца февраля 2021 года профильными органами было выявлено 6872 аппарата для добычи криптовалют, составлено 138 дел и направлено в суд. Общая сумма штрафа составила 12,5 миллиона рублей, из которых 5,5 миллиона рублей уже оплачено.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/vyyavlenie-kriptoferm-sokratilos-zayavil-glava-gosstandarta-abkhazii-1040431586.html
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абхазия, мвд абхазии, майнинг в абхазии, новости

Майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе

09:00 10.08.2022 (обновлено: 10:23 10.08.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие майнингового центра в Ленинградской области
Открытие майнингового центра в Ленинградской области - Sputnik Абхазия, 1920, 10.08.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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На территории Абхазии майнинг криптовалют запрещен. Это связано с недостатком электроэнергии и ветхостью инфраструктуры.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. В селе Акуаскиа Очамчырского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконно действующую криптоферму, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Всего было изъято 44 аппарата для добычи криптовалюты, они были отправлены на ответственное хранение в специализированный склад.

Криптоферма была расположена на территории приусадебного участка, принадлежащего Астамуру Цулукия. По факту незаконного подключения к электросети и использованию электроэнергии для добычи криптовалют был составлен протокол об административном правонарушении.
Майнинг на территории Абхазии запрещен до 31 декабря 2022 года. Также запрещен ввоз в республику аппаратов для добычи криптовалют.
Майнинг криптовалют - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2022
В Абхазии
Выявление криптоферм сократилось, заявил глава Госстандарта Абхазии
22 июля, 13:38
Ранее председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсоу Сангулия заявлял о том, что с конца февраля 2021 года профильными органами было выявлено 6872 аппарата для добычи криптовалют, составлено 138 дел и направлено в суд. Общая сумма штрафа составила 12,5 миллиона рублей, из которых 5,5 миллиона рублей уже оплачено.
В Абхазии
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