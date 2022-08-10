https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/ochen-zharkoe-vremya-goda-kak-letom-izbezhat-lesnykh-pozharov-1040845932.html

Очень жаркое время года: как избежать лесных пожаров летом

Очень жаркое время года: как избежать лесных пожаров летом

Общее количество пожаров и возгораний в прошлом году в Абхазии достигло 1038. 345 из них относится к ландшафтным, то есть природным. 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T13:54+0300

2022-08-10T13:54+0300

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Из-за жары, которая установилась в Абхазии в последние дни, возросла опасность возникновения лесных пожаров. Об этом в интервью Sputnik рассказал пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия.Он обратил особое внимание на то, что возгорания могут возникать из-за непотушенных костров, которые разводят любители пикников. Лабия также призвал жителей и гостей республики не оставлять в лесу стеклянную тару. Если солнечные лучи попадут на стекляную бутылку, она может выполнить роль линзы и воспламенить сухую траву или ветки. Он уточнил, что нынешним летом спасатели еще не фиксировали крупных лесных пожаров. Причина – плохая погода, июнь и июль в этом году выдались дождливыми."С началом летнего курортного сезона все подразделения переходят на усиленный режим несения службы, в частности это связано с потенциальной возможностью возникновения лесных пожаров и возгораний. В этом отношений переформатируется и структура подразделений – наращиваются пожарные подразделения, подтягивается техника, резервные отделения, чтобы при необходимости бросить максимальные силы на ликвидацию очага возгорания в сжатые сроки", – подчеркнул пресс-секретарь МЧС.Во время усиленного несения службы максимальное количество техники и людей находятся в районных частях для того, чтобы ликвидировать чрезвычайное происшествие в максимально короткие сроки. Также Лабия пояснил, что в это время ведутся более усиленные подготовительные занятия, отрабатываются маневры и переброска техники, так как это может понадобиться при возникновении крупного лесного пожара в том или ином регионе республики."Мы разговариваем с руководителями районов, сел, чтобы были готовы места, где будет находиться вода, песок, первичные средства пожаротушения. И самое главное – чтобы были средства оповещения и при необходимости можно было эвакуировать (население - прим.)", – подчеркнул он.Пресс-секретарь МЧС отметил, что основное количество лесных пожаров в республике приходится на осенний и весенний периоды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/grazhdanin-i-nachalnik-ichmelyan-o-tekhreglamente-o-trebovaniyakh-pozharnoy-bezopasnosti-1040746173.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/takie-obstoyatelstva-spasateli-o-prichinakh-tragediy-na-vode--1040533898.html

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